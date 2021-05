Katia Follesa è stata fra le protagoniste della prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori e questa settimana, oltre ad essere stata immortalata sulla cover di Vanity Fair insieme a Caterina Guzzanti e Michela Giraud (scatenando una polemica), ha rilasciato una lunga intervista al portale F.

La comica, come riportato da Antonella Latilla su GossipeTv, ha confessato che sono moltissime le scene tagliate da LOL (non a caso hanno registrato per sei ore consecutive), fra cui anche un paio di sue barzellette ed una esibizione con la chitarra sulle note di Gipsy King.

Katia Follesa, incidente durante le riprese di LOL

Fra le scene tagliate di Katia Follesa anche un suo incidente che le ha causato un forte dolore alla costola.

“Per non parlare della mia costola incrinata durante lo sketch ‘Barbie tris di primi’. Ciro mi ha sollevata e ho sentito un dolore pazzesco. Lì abbiamo dovuto fare una pausa dalle riprese”.

Anche durante lo speciale LOL AfterShow su YouTube, Katia Follesa ha parlato dell’incidente entrando più nel dettaglio.

“Barbie è un personaggio che ho fatto una sola volta nella mia vita a Quelli che il calcio, in più avevo una costola incrinata perché – non si è visto nel montaggio – ma quando Ciro mi ha tirato su io ho sentito CRAC, un male! Non era una strategia per far ridere, era un dolore vero e mi è durato un po’ di giorni. Mi hanno poi detto che abbiamo una costola che rientra ed infatti poi è rientrata”.

La Barbie ha fatto crac.

Vedere @FollesaKatia come barbie tris di primi mi rallegra subito la giornata! @AAtheMerciless anche te la prof volta pic.twitter.com/jok0Yig42H — davide (@davidedawidh) February 4, 2015