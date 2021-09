LOL – Chi ride è fuori a novembre (questa la data che si rumoreggia, ma non ci sono ancora conferme) tornerà con la seconda stagione ed anche questa sarà condotta dalla coppia composta da Fedez e Mara Maionchi.

Se la discografica ha annunciato il suo ritorno al Festival della Tv di Dogliani: “Nella prima stagione non ho fatto nulla, praticamente sono stata un parassita, ma in questa sarò a capo di una squadra. Sono gasatissima!”; il rapper lo ha fatto pubblicando su Instagram una lettera ricevuta dallo staff di Amazon Prime.

“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon”.

Mara Maionchi aveva detto una cosa simile anche durante l’AfterShow di LOL:

“In questo programma io sono stato il più grande parassita della storia, ho avuto un cul* tremendo, non ho fatto niente, non ho detto un cazz*, mi hanno pagato ed ho avuto pure successo!”.

LOL – Chi Ride È Fuori, lavori in corso per la seconda stagione: ecco chi sarebbe stato contattato

Il Messaggero ha svelato alcuni nomi che sarebbero stati contattati per la seconda stagione, che potrebbe essere registrata in estate e messa on demand già a partire dall’autunno. Fra loro ci sarebbero Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.