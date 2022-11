LOL 3, ecco il cast al completo: c’è anche Nino Frassica

Ci sarà anche il grande Nino Frassica nel cast della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, che vede al timone di nuovo la coppia formata da Fedez e Frank Matano.

Oltre Nino Frassica nel gruppone di comici troviamo anche Luca e Paolo (che gareggeranno però singolarmente come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu); Fabio Balsamo dei The Jackal (un rappresentante del gruppo è presente in ogni edizione); Herbert Ballerina, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli (per i fan vecchia data di Zelig), Marta Filippi – che io personalmente conoscevo esclusivamente come doppiatrice – Marina Massironi del clan Aldo, Giovanni e Giacomo ed infine anche Brenda Lodigiani.

Il cast del nuovo #LoL dal 2023 su Prime Video: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi. Game master confermato Fedez affiancato da Frank Matano pic.twitter.com/8M38T4lmee — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 9, 2022

Ennesimo cast azzeccato, anche se mi aspettavo Sabina Guzzanti dopo aver già visto partecipare i suoi fratelli Caterina e Corrado.

Lo show è già stato registrato e sarà reso disponibile nella prossima primavera. I fan di LOL – Chi Ride È Fuori non saranno però costretti ad aspettare fino al prossimo per gustarsi una nuova edizione dello show, dato che è previsto uno speciale natalizio. LOL Xmas Special. La durata sarà come quella di un film (una puntata unica lunga un paio d’ore, quindi) e riunirà alcuni ex protagonisti delle prime due annate. Nel cast ci saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Mago Forest, Lillo e Angelo Pintus.