Ci sarà anche Virginia Raffaele nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime Video il prossimo anno (la data non è stata ancora ufficializzata, ma pare fra febbraio e marzo). Al comando per il secondo anno consecutivo c’è Fedez, ma al suo fianco non ci sarà Mara Maionchi (“In questo programma io sono stato il più grande parassita della storia, ho avuto un cul* tremendo, non ho fatto niente, non ho detto un cazz*, mi hanno pagato ed ho avuto pure successo!”) bensì Frank Matano, volto rivelazione della scorsa edizione.

Il cast è composto equamente da 5 uomini e 5 donne, nel dettaglio vedremo Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti (sua sorella Caterina Guzzanti ha partecipato alla prima edizione), il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Per il parterre femminile invece scendono in campo la già citata Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

6 ore in uno studio con un’unica missione: non ridere. In palio 100 mila euro da devolvere ad un ente benefico. Non vedo l’ora.

LOL 2, il mistero di Mara Maionchi

E Mara Maionchi che fine ha fatto? Dovrebbe in qualche modo tornare, anche se non come conduttrice. La scorsa estate, infatti, durante il Festival della Tv di Dogliani, Mara Venier ha dichiarato: “Nella prima stagione non ho fatto nulla, praticamente sono stata un parassita, ma in questa sarò a capo di una squadra. Sono gasatissima!”.