Lokomotiv rinnova con Konstantinov

Il Lokomotiv ha annunciato il rinnovo del contratto con Plamen Konstantinov per le prossime due stagioni. Il tecnico bulgaro è alla guida del Lokomotiv dal 2016 e questa è la sua decima stagione a Novosibirsk. Sotto la sua guida, il club russo ha vinto tre medaglie di bronzo, una medaglia d’argento, il titolo di campione russo e la Coppa di Russia.

Il contratto rinnovato durerà due stagioni, 26/27 e 27/28.