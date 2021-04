Cento morti, forse anche di più nell’ultima tragedia annunciata nel Mediterraneo dove giovedì la Ocean Vking di Sos Mediterranée e tre navi mercantili hanno avvistato una decina di corpi di migranti e i rottami del gommone sul quale viaggiavano e dal quale, per più di 24 ore hanno invano chiesto aiuto senza che nessuno venisse loro in soccorso.

Laurence Hart, queste altre cento vite si potevano salvare?

“Tecnicamente sì. Il naufragio poteva essere evitato. Quello è uno spazio di mare molto sorvegliato e purtroppo non è la prima volta che accade che imbarcazioni in difficoltà non vengano soccorse tempestivamente. Non esiste un meccanismo automatico di soccorso e molto dipende dal coordinamento delle autorità competenti la cui risposta è spesso lenta. Anni fa questo meccanismo esisteva, poi le vicende politiche che tutti conosciamo hanno portato a questa situazione. Lo ripetiamo inascoltati da tempo, è assolutamente necessario garantire un meccanismo di soccorso in mare efficace perchè i flussi migratori non si fermano”

Anche l’Italia era stata messa al corrente della situazione di pericolo di queste barche. C’è una responsabilità?

“La responsabilità c’è ed è innanzitutto politica. In questo momento più che mai è importante fare squadra e invece qui ognuno continua a giocare la sua partita. Dovrebbero essere tutti seduti allo stesso tavolo, Italia, Malta, Libia, gli altri paesi costieri ma soprattutto l’Europa. Questo problema va affrontato insieme, da soli nessuno ce la fa. E’ necessaria l’impostazione di un progetto politico a lungo termine, che vada oltre il meccanismo di soccorso e ridefinisca le responsabilità della ricollocazione dei migranti per evitare di lasciare con il cerino in mano Paesi che non sono in grado di gestire da soli questi flussi. L’Europa è divisa e la Libia sa che c’è questa divisione e dunque non riconosce la Uce come soggetto affidabile in questo processo di coordinamento”.

L’Italia sta rilanciando i suoi rapporti con la Libia. Come giudicate questa scelta politica?

“E’ giusto sostenere il nuovo governo libico in quest’opera di consolidamento della struttura dello Stato. Ma per avere istituzioni solide ci vorrà del tempo . Inevitabilmente si deve aprire al dialogo a tutto campo, non solo per quel che riguarda i flussi migratori ma anche il commercio e il partenariatoo ma la Libia sta ancora uscendo da un conflitto decennale con ferite difficili da rimarginare. Nel frattempo è importantissimo che nel breve periodo ci siano garanzie e tutele per i migranti che transitano dalla Libia e per quelli che vengono riportati indietro”.

A questo proposito, voi continuate a sostenere che la Libia non è un porto sicuro?

“Non lo è. Noi abbiamo ancora difficoltà ad accedere in maniera stabile nei centri di detenzione. Non esiste neanche un meccanismo automatico che ci consenta di stabilire, allo sbarco, quando queste persone vengono riportate indietro, chi è vulnerabile, chi ha diritto allo status di rifugiato, chi deve essere tutelato. Nei centri ufficiali ci sono solo 4500 persone e i conti non tornano perchè molti finiscono nelle mani di sequestratori che estorcono ancora denaro alle loro famiglie o vengono rimessi in libertà e vivono in condizioni di schiavitù nelle areee urbane. Parliamo di circa 570.000 persone. Noi come Oim siamo impegnati anche nel favorire i rientri volontari nei Paesi d’origine. L’ultimo volo, per il Sudan, lo abbiamo fatto il 31 marzo”.

La ministra dell’Interno Lamorgese ha lanciato al governo libico la proposta di un tavolo a Roma alla presenze vostra e dell’Unhcr per parlare di diritti umani e corridoi umanitari. Cosa ne pensa?

“Qualsiasi forma di dialogo è positivo e noi porteremo il nostro contributo. C’è un’emergenza umanitaria che richiede un impegno immediato. E sarebbe opportuno che al tavolo ci fosse Malta e tutta l’Unione europea per essere veramente credibili e mettere in campo un progetto a lungo termine”.