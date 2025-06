Logo Cercasi: Partecipa al Contest della Fondazione BCC Milano!

La Fondazione BCC Milano ha lanciato un contest chiamato “Fondare un segno” dedicato agli studenti universitari di design della comunicazione. L’iniziativa mira a selezionare un logo che diventerà il simbolo della Fondazione, che é stata istituita di recente grazie alla BCC Milano, la principale banca di credito cooperativo in Lombardia.

Il concorso è aperto a studenti residenti o iscritti a università nell’area servita dalla Fondazione, e si svolgerà dal 26 giugno al 19 settembre 2025. Il logo vincitore non sarà soltanto un simbolo, ma rappresenterà il brand della Fondazione nelle sue future attività. Ai primi tre classificati verranno assegnati premi in denaro: 7.000 euro per il primo, 2.000 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo. Se il premio è vinto da un team, la somma sarà suddivisa equamente tra i membri.

I vincitori saranno annunciati e premiati il 4 ottobre 2025 durante l’inaugurazione ufficiale della Fondazione a Palazzo Corio Penati, a Cernusco sul Naviglio.

Per partecipare, i progetti devono seguire alcune linee guida: il logo deve richiamare il brand di BCC Milano, includere almeno due dei colori istituzionali e la parola “Fondazione”, insieme a un segno grafico distintivo. È richiesta anche la presentazione di un testo che spieghi il concept del logo.

Una giuria, nominata dalla Fondazione, valuterà le proposte in base a creatività, aderenza ai requisiti, completezza della documentazione e rispetto delle scadenze. Il logo selezionato diventerà di proprietà della Fondazione e potrà essere utilizzato in vari contesti promozionali. Maggiori dettagli sul concorso sono disponibili sul sito di BCC Milano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzettadimilano.it