Logitech Z407 Altoparlanti Bluetooth per computer con subwoofer e controllo wireless, audio avvolgente, audio premium con ingressi multipli, altoparlanti USB – Nero

Descrizione Prodotto

SCOPRI Z407

Altoparlanti e subwoofer da tavolo con audio eccezionale, design accattivante e controllo wireless totale. Scegli il meglio.

AUDIO AVVOLGENTE

La tecnologia Digital Signal Processing offre un profilo audio

BASSI POTENTI

Il subwoofer down-firing arricchisce l’esperienza di musica.

CONNETTIVITÀ VERSATILE

Connetti fino a tre dispositivi tramite Bluetooth, micro-USB e ingresso da 3,5 mm.

1 AUDIO AVVOLGENTE 2 BASSI POTENTI 3 CONNETTIVITÀ VERSATILE

REGOLAZIONE PROFESSIONALE

I prodotti sono progettati e testati nei laboratori audio di Logitech per offrirti di alta qualità.

ALTOPARLANTI A DOPPIO ORIENTAMENTO DESIGN DUREVOLE E A RISPARMIO ENERGETICO

Premila e ruotala liberamente, senza preoccuparti del consumo energetico.

1 REGOLAZIONE PROFESSIONALE 2 A DOPPIO ORIENTAMENTO 3 A RISPARMIO ENERGETICO

CONTROLLO DELLA MUSICA

Premi una volta per riprodurre/mettere in pausa. Premi due volte per saltare una traccia.

CONTROLLO BASSI/VOLUME

Basta premere a lungo per entrare o uscire dalla modalità Bassi e ottimizzare il suono.

CONTROLLO MODALITÀ INPUT

Gli indicatori LED ti tengono aggiornato sui dispositivi connessi.

1 CONTROLLO DELLA MUSICA 2 CONTROLLO BASSI/VOLUME 3 CONTROLLO MODALITÀ INPUT

Tavola di comparazione

Caratteristiche principali

Audio con controllo wireless

Audio potente e bilanciato

Audio potente, ricco e nitido

Audio potente e bilanciato

Connessione dispositivo

Wireless/Con cavo

Con cavo

Con cavo

Con cavo

Alimentazione RMS

40 Watt

25 Watt

40 Watt

60 Watt

Potenza di picco

80 Watt

50 Watt

80 Watt

120 Watt

Ingressi analogici per PC, TV

1

1

2

3

Ingressi digitali

2

0

0

0

Connessioni Bluetooth

1

0

0

0

Subwoofer separato per bassi

✔

✔

✔

✔

Presa per cuffie

✔

✔

✔

✔

Controlli audio

Unità di controllo wireless

Unità di controllo con cavo

Unità di controllo con cavo

Unità di controllo con cavo

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 24 x 36,8 x 23,8 cm; 3,2 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 ottobre 2020

Produttore ‏ : ‎ Logitech

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B07W6JDL3Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ 980-001348

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Restrizioni di spedizione: Questo articolo è disponibile per l’esportazione nei paesi dell’Unione Europea.

BASSI POTENTI E MASSIMA NITIDEZZA – I bassi da 20 Watt con elaborazione dei segnali digitali sono profondi e nitidi per prestazioni audio superiori. Il subwoofer con cavità down-firing dà una marcia in più a musica, film e giochi mantenendo un suono ricco e nitido.

UNA MANOPOLA PER IL CONTROLLO WIRELESS TOTALE – Con un raggio d’azione di 30 metri in linea di vista, la manopola di controllo wireless consente di regolare l’audio a distanza. Toccala e girala per riprodurre, mettere in pausa e disattivare l’audio e controllare il volume e i bassi. È semplice e non devi neanche alzarti dal divano.

ALTOPARLANTI A DOPPIO ORIENTAMENTO – Gli eleganti altoparlanti satellite dalla forma ovale sono disponibili in un raffinato grigio grafite. Posizionali in verticale o in orizzontale.

DIVERSE MODALITÀ DI CONNESSIONE E PASSAGGIO FRA DISPOSITIVI – Hai diverse opzioni. Collega fino a tre dispositivi tramite Bluetooth, micro-USB e ingresso da 3,5 mm. Il pulsante di selezione della sorgente nella parte inferiore della manopola consente di scegliere fra le connessioni cablate (3,5 mm e micro-USB). Passa rapidamente al Bluetooth premendo il relativo pulsante.

Protocollo USB: slot micro USB, connessione ad altri dispositivi USB, non carica dispositivi USB

Requisiti di sistema – Funziona con computer basati su Windows, Mac o Chrome tramite AUX, USB-A, Bluetooth e dispositivi abilitati Bluetooth iOS o Android.

Hardware supportato (al rilascio) – Supporta dispositivi USB (Tipo A, Tipo C)