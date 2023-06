Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch , Presa UK, PC/TV/Smartphone/Tablet, Nero

Gli altoparlanti per computer Logitech Z207 Bluetooth offrono una potenza di 10 watt di picco/5 watt RMS per un suono completo sulla tua scrivania. Ogni altoparlante dispone di un driver attivo/alimentato che offre un audio a gamma completa e di un radiatore passivo che fornisce l’estensione per i bassi. Esegui lo streaming wireless da massimo due dispositivi Bluetooth o connetti un dispositivo tramite l’ingresso da 3.5 mm. Logitech Easy-Switch ti consente di passare rapidamente da una sorgente audio all’altra, semplice mettendo in pausa l’audio su una e riproducendolo sull’altra. Accedi in tutta comodità al pulsante di associazione Bluetooth, ai controlli di volume e accensione e alla presa per cuffie sull’altoparlante destro.

Logitech Easy-Switch: Consente di passare veloce da una sorgente audio all’altra, ‎semplice mettendo in pausa l’audio su una e riproducendolo sull’altra

Audio Stereo Completo: Potenza RMS di 5 W e picco di 10 W per un audio avvolgente trasmesso dai 4 ‎driver audio, 2 creano equilibrio ottimo tra toni medi e alti, mentre 2 passivi ‎trasmettono i bassi

Controlli Semplificati: Accedi in tutta comodità al pulsante di associazione Bluetooth, ai controlli di ‎volume e accensione e alla presa per cuffie sull’altoparlante destro

Cavo Per Cuffie Integrata: Non solo cassa acustica, utilizza il pratico connettore per cuffie per ascoltare musica, guardare ‎film e giocare con un`elevata privacy