Logitech Z200 Altoparlanti per PC, Audio Stereo Completo, 10 Watt, 2 Ingressi Audio 3.5 mm, Jack ‎per Cuffie, Bassi Regolabili, Controllo Volume, Presa EU/IT, Computer/TV/Smartphone/Tablet, Nero

Descrizione Prodotto

Requisiti di sistema

Qualsiasi dispositivo con una presa per cuffie (3,5 mm)

Televisione Computer Smartphone Tablet Lettore musicale

Suono stereo ricco grazie ai bassi regolabili

Arricchisci la tua esperienza di ascolto di musica e visione di film con un audio avvolgente e bassi regolabili. I controlli semplici consentono di accedere a qualsiasi contenuto dall’altoparlante destro.

Specifiche

Watt totali (RMS): 5 W Ingresso da 3,5 mm: 2 Presa per cuffie: 1 Controlli: controlli di accensione, volume e toni su altoparlante destro

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 24,12 x 9 x 12,47 cm; 1 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 luglio 2013

Produttore ‏ : ‎ Logitech

ASIN ‏ : ‎ B00EUUXBDE

Numero modello articolo ‏ : ‎ 980-000810

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Intensità Certificata: gli altoparlanti per PC Logitech sono certificati THX qualità ‎‎audio 2.1 quando ascolti musica, guardi video, giochi con bassi profondi e vibranti del ‎‎subwoofer

Connessione Multipla: connetti alla cassa simultaneamente fino a tre dispositivi compatibili ‎al ‎soundsystem Logitech 2.1 per computer tramite jack da 3.5 mm e connettori RCA

Controllo Audio Personalizzato: sistema di altoparlanti 2.1 con controllo completo dell’‎esperienza ‎d’ascolto, controlli integrati per il volume, intensità di bassi della tua ‎musica preferita

Passa agli Altoparlanti Logitech Z207: per una libertà dai fili con connessione Wireless Bluetooth

