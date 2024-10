Logitech presenta il Combo POP Icon: Ergonomia, Design e Convenienza

Logitech ha presentato il nuovo bundle Logitech POP Icon Combo, composto dalla tastiera wireless POP Icon Keys e dal mouse POP Mouse, entrambi progettati per offrire un utilizzo semplice e confortevole, accompagnato da una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Questi prodotti sono caratterizzati da un design moderno e minimalista, доступные in diverse varianti di colore, rendendoli ideali per chi cerca strumenti colorati per migliorare la produttività.

La tastiera POP Icon Keys è una tastiera wireless a membrana, compatta e facilmente trasportabile, perfetta per chi lavora in spazi ridotti o in mobilità. È compatibile con vari sistemi operativi, incluso Windows, MacOS, ChromeOS, Linux, Android e iPadOS, e offre la funzione Easy-Switch, che consente di connettersi tramite Bluetooth LE a tre dispositivi diversi. La tastiera è progettata per una digitazione silenziosa, riducendo il rumore dei tasti. Utilizzando l’app Logi Options+, gli utenti possono creare scorciatoie personalizzate attraverso i quattro tasti funzione, facilitando ulteriormente i flussi di lavoro. L’alimentazione è garantita da due batterie AAA, con un’autonomia stimata di oltre 36 mesi.

Il mouse POP Mouse, d’altro canto, dispone di due pulsanti e uno scroller centrale, e utilizza un sensore ottico avanzato con una sensibilità di 400 DPI. Anche questo dispositivo è progettato per ridurre il rumore durante l’uso e funziona con una batteria AA, offrendo un’autonomia di circa 24 mesi, a seconda dell’uso. Entrambi i dispositivi sono ideali per chi cerca tecnologia funzionale ma anche stilosa.

Il bundle Logitech POP Icon Combo è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Logitech e su Amazon a un prezzo suggerito di 84,99 euro. È possibile anche acquistare i prodotti separatamente: la tastiera costerà 61 euro e il mouse 30 euro. Sono disponibili in quattro combinazioni di colore differenti: Lilac e Off-White, Grafite e Verde, Rosa e Off-White e Off-White e Arancione. Si consiglia di controllare la disponibilità e i prezzi sui rispettivi siti, in quanto potrebbero variare.