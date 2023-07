Logitech P710e Mobile Speakerphone Altoparlante Vivavoce Bluetooth Wireless, Chiamate Hands-‎Free, Videoconferenze, Audio Chiaro, Cancellazione Rumore, Multidispositivo, PC/Mac/Smartphone/Tablet

Grazie a 15 ore di conversazione, connettività USB e Bluetooth e associazione NFC (Near ‎Field Communication) con dispositivi portatili, Logitech Mobile Speakerphone P710e ‎consente di allestire all’istante una sala conferenze virtuale in qualsiasi luogo. P710e è ‎dotato di una sezione scorrevole che consente di collocare lo smartphone o il tablet nella ‎giusta inclinazione per effettuare videochiamate vivavoce. Le sofisticate ottimizzazioni audio ‎assicurano un’esperienza realistica e fanno di Logitech Mobile Speakerphone ‎P710e una soluzione professionale che gli utenti amano utilizzare in ufficio, a casa e in ‎mobilità.

‎Stima basata su conversazione riprodotta tra 63 e 67 dB SPL per il 50% del tempo.‎

Digital Signal Processing (DSP): Audio di qualità professionale DSP elabora segnali ‎digitali, consente la sintonizzazione precisa di microfono e altoparlante per conversazioni dal suono ‎realisticoCancellazione Eco e Rumore: Ascolta e fatti sentire grazie all’audio a banda larga reale, tutti gli ‎interlocutori possono partecipare a conversazioni realisticheSupporto Integrato: Posiziona cellulare o tablet con inclinazione ottima per ‎videochiamate, con immagini stabili, leggi messaggi in arrivo, calendario e svolgi attività ‎senza impegnare le maniControlli Touch: L’USB consente una facile connessione a PC o Mac, associa fino a ‎otto dispositivi Bluetooth; i dispositivi portatili supporto NFC si associano a P710e ‎semplicemente avvicinandoli‎15 Ore di Conversazione: Batteria ioni di litio fornisce tempo necessario per conversazioni attive e per giornate lavorative lunghe; durata basata su conversazione ‎tra 63/67dB SPL, 50% del tempo‎

