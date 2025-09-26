21.7 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €75.09 – €69.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Grigio scuro

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni

Scopri l’eccellenza del Logitech MX Master 3S, un mouse wireless progettato per offrire prestazioni elevate e molta comodità. Con il suo sensore da 8K DPI, potrai lavorare su qualsiasi superficie, anche sul vetro, e personalizzare la sensibilità secondo le tue esigenze.

Il mouse vanta uno scorrimento MagSpeed ultra-rapido, che ti permette di scorrere 1000 righe al secondo con una velocità superiore del 90% e una precisione aumentata dell’87% rispetto ai mouse tradizionali. I clic discreti offrono un’esperienza utente piacevole con il 90% in meno di rumore, permettendoti di lavorare in silenzio senza distrazioni.

Vantaggi Pratici:

  • Connettività multipla: Associa fino a 3 dispositivi diversi, funzionando perfettamente su Windows, macOS, Linux e Chrome OS.
  • Ricarica rapida: Solo 1 minuto di ricarica USB-C ti garantisce 3 ore di utilizzo, fino a 70 giorni con una ricarica completa.

Inoltre, grazie al design ergonomico, il tuo polso rimarrà in una posizione naturale, riducendo l’affaticamento durante le lunghe ore di lavoro. La personalizzazione delle impostazioni è semplice e diretta attraverso il software Logi Options+, permettendoti di ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua produttività e il tuo comfort. Fai tuo il Logitech MX Master 3S e trasforma il tuo modo di lavorare!

Logitech MX Master 3S: Mouse Wireless, Scorrimento Ultra, 8K DPI

