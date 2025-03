Logitech MK295 Combo Wireless Silenzioso: Tastiera e Mouse con Tecnologia SilentTouch, Tastierino Numerico e Tracciamento Ottico Avanzato – Grafite

29,90€ - 28,39€

STESSA SENSAZIONE, MENO RUMORE

Tecnologia SilentTouch innovativa: stessa sensazione di digitazione e clic con il 90% di rumore in meno (1)

COMFORT FULL-SIZE

Tastiera con 8 pratici tasti di scelta rapida e tastierino numerico completo per un inserimento efficiente dei dati e una navigazione più semplice

MOUSE COMODO E COMPATTO

Design sagomato e formato portatile con clic uniforme e preciso, puntamento su quasi tutte le superfici e tecnologia SilentTouch per prestazioni silenziose

WIRELESS SENZA RITARDI

Connessione wireless potente e affidabile da 2,4 GHz con raggio d’azione di 10 m e ricevitore USB di piccole dimensioni per uno spazio di lavoro ordinato

PLUG-AND-PLAY.

Connettiti in 3 secondi (2) con un solo ricevitore di piccole dimensioni. MK295 Silent, compatibile con Windows o ChromeOS, offre tutta la semplicità del plug-and-play.

PROGETTATO PER DURARE NEL TEMPO

Design resistente agli schizzi (3), tasti durevoli e robusti piedini inclinabili regolabili in altezza

Grazie alla durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse e ai pulsanti di accensione/spegnimento, puoi lavorare per mesi senza sostituire le batterie (4)

Le parti in plastica di MK295 Grafite includono plastica riciclata post-consumo certificata: 49% per il mouse e 71% per la tastiera.