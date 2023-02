Logitech lancia G Fits, auricolari per gamer che si adattano all'orecchio

Logitech G ha lanciato Logitech G Fits True Wireless Gaming Earbuds, i primi auricolari pensati per il gaming. Sono dotati di Lightspeed wireless con risposta audio ad alte prestazioni, una solida connettività e una lunga durata della batteria. I giocatori possono collegarsi a PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi Android tramite USB-A o USB-C. L’autonomia è fino a sette ore e altre otto ore con la custodia di ricarica utilizzando. L’ascolto può durare fino a 10 ore e altre 12 ore con la custodia di ricarica. “Questo è il primo auricolare su misura per il gaming”, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. “È sufficiente premere un pulsante e la nostra tecnologia Lightform vi fornirà un auricolare che si adatta perfettamente all’orecchio. Combinando questa tecnologia con il nostro dongle wireless LIGHTSPEED, abbiamo ottenuto un auricolare wireless con prestazioni gaming di livello superiore”. Con la tecnologia Lightform, i giocatori possono ottenere una vestibilità personalizzata e sagomata in meno di 60 secondi. L’utilizzo di Lightform e dell’applicazione mobile Logitech G Fits attiva una serie di LED incorporati, che induriranno le punte riempite di gel in base ai contorni di ciascun orecchio per adattarsi al meglio, creando un sigillo che blocca il rumore per produrre un effetto di isolamento acustico passivo. I G Fits sono disponibili in due colori: nero o bianco, al prezzo consigliato di 229 euro.