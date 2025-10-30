Logitech G G840 XL Gaming Mouse Pad – Ottimizzato per Gaming

Logitech G G840 XL Gaming Mouse Pad – Ottimizzato per Gaming

Scopri il Logitech G G840 Gaming Mouse Pad XL, progettato per offrirti un’esperienza di gioco senza precedenti. La sua ampia superficie di 900 x 400 mm e uno spessore di 3 mm lo rendono l’alleato ideale per i gamer più esigenti.

Prestazioni Ottimizzate

Questo mouse pad è ottimizzato per i sensori da gioco, garantendo un’accuratezza straordinaria. La trama uniforme della superficie favorisce un tracciamento preciso, essenziale per migliorare la tua mira e massimizzare le prestazioni del tuo mouse Logitech G.

Comfort Incomparabile

Grazie al suo spessore, il G840 offre un’imbottitura confortevole che attenua le irregolarità della scrivania. In questo modo, puoi concentrarti totalmente sul gioco senza distrarti.

Vantaggi Pratici:

  • **Friction Moderata**: La superficie in tessuto fornisce il giusto attrito, migliorando il controllo nei giochi a bassi DPI.
  • **Base Antiscivolo**: La base in gomma evitano movimenti indesiderati, mantenendo il mouse pad sempre al suo posto anche durante le azioni più rapide.

Inizia a dominare i tuoi giochi con il Logitech G G840 Gaming Mouse Pad XL. Non aspettare oltre, la tua vittoria inizia da qui!

