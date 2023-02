Logitech e Playseat lanciano il nuovo cockpit per giochi e simulatori di corsa

Logitech G e Playseat hanno annunciato la disponibilità a livello mondiale del nuovo cockpit per volanti e pedaliere Playseat Trophy-Logitech G, caratterizzata da un design a cockpit aperto e realizzata con materiali ActiFit. “Logitech G e il sim racing sono indissolubilmente legati. Dagli albori dei racing game ai moderni capolavori di simulazione che ormai rasentano la realtà, Logitech G ha continuato a innovare offrendo sempre nuovi prodotti agli appassionati di corse e simulazione”, ha dichiarato Tako Dijkman, CEO at Playseat. “Poiché Logitech G offre design e tecnologie innovative come nessun altro al mondo, ci è sembrato naturale abbinare i nostri prodotti ai loro. Questa collaborazione ci ha permesso di creare un racing rig davvero unico nel suo genere. Con un’eredità fondamentale nel settore della simulazione e la nostra ingegneria rivoluzionaria, possiamo offrire la soluzione da corsa più versatile e coinvolgente di sempre a tutti coloro che desiderano provare il brivido della gara”.

Il Playseat Trophy-Logitech G Edition si abbina con il volante Pro Racing e i pedali Pro Racing, sempre di Logitech. Il volante è dotato di un nuovo motore Direct Drive e della tecnologia TrueForce, per offrire la connessione più precisa e autentica alla gara. Il Trophy-Logitech G Edition è dotato di sedile, pedaliera e piastra di sterzo completamente regolabili, per offrire la massima flessibilità nel posizionamento di volante e pedali. Il sedile può inclinarsi in avanti, all’indietro e muoversi verso l’alto o verso il basso per garantire la posizione di guida ideale per qualsiasi stile di corsa, dalle monoposto alle stock car. Il design aperto del cockpit consente il libero movimento delle gambe per accelerare, frenare e premere la frizione, lo schienale può essere reclinato separatamente e fornisce un ulteriore supporto lombare completamente regolabile, a seconda delle necessità. Il sedile è dotato di un’opzione integrata che consente di rendere l’area di seduta più morbida o più rigida a seconda delle preferenze. La struttura in acciaio pesa 17 kg e può essere riposta in verticale. È disponibile al prezzo di 599 euro.