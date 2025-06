Logistica Innovativa: Tecnologie Emergenti e Sostenibilità

La trasformazione dell’industria sta favorendo innovazioni nella logistica, spinta da tempi di consegna ridotti, costi energetici elevati e un contesto globale volatile. Tecnologie emergenti, come intelligenza artificiale, droni, blockchain e robot, ottimizzano la catena logistica, migliorando efficienza e sostenibilità.

Oggi, la logistica è vista come la gestione integrata di flussi fisici e informativi tra fornitori, produttori e consumatori. Essa è fondamentale nel settore industriale, dove i costi logistici possono superare il 20% del fatturato. Questo ha portato all’adozione del supply chain management, che analizza le relazioni tra gli attori della filiera.

Le origini della logistica moderna risalgono a strategie militari, evolvendosi nel dopoguerra per rispondere alle esigenze commerciali. Negli anni ’80 e ’90 si è affermato il concetto di supply chain integrata, introducendo modelli come just-in-time, mentre l’evoluzione tecnologica ha migliorato la visibilità nei processi logistici.

Le aziende devono affrontare sfide come l’incertezza dei mercati e la crescente richiesta di resilienza, emersa durante la pandemia di COVID-19. Le tecnologie digitali avanzate, come AI e machine learning, ottimizzano il settore, prevedendo la domanda e migliorando la gestione dei materiali.

Il cloud computing offre accessibilità a soluzioni sofisticate anche per le piccole e medie imprese. La blockchain garantisce trasparenza nelle transazioni, mentre l’edge computing migliora la reattività operativa. Anche i digital twin e la robotica stanno rivoluzionando le operazioni, rendendo i processi più efficienti e sicuri.

Le strategie per la sostenibilità ambientale sono più che mai cruciali, con investimenti in tecnologie verdi e ottimizzazione dei percorsi di trasporto, in risposta alle crescenti normative e alla domanda di responsabilità ecologica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.innovationpost.it