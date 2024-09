Logistica FS: partenza di un nuovo collegamento a supporto dell’automotive

Mercitalia Logistics, parte del Gruppo FS, sta sostenendo l’import/export del settore automotive in Italia con un nuovo servizio di trasporto per le vetture Volkswagen. Questo servizio, gestito da Mercitalia Rail, prevede il trasporto delle auto prodotte in Spagna e Germania, che faranno tappa al porto di Savona prima di essere trasferite nel piazzale di Arena Po, situato nel Piacentino. Qui, le vetture verranno stoccate e distribuite sul mercato nazionale. Inizialmente, il servizio partirà con tre treni a settimana, per poi aumentare a cinque treni settimanali a regime, con una previsione di trasporto di circa 50.000 vetture all’anno.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un’offerta più ampia di Mercitalia Rail a supporto del settore automotive. Nel 2023, l’azienda ha già gestito oltre 2.700 treni dedicati, registrando un incremento del 10% rispetto al 2022 e raggiungendo un totale di circa 300.000 vetture trasportate. Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo collegamento, che amplia e diversifica i servizi dedicati all’automotive. Con l’aggiunta delle auto Volkswagen ai trasporti già esistenti per le vetture del gruppo Stellantis, Mercitalia Logistics dimostra la propria capacità di fornire soluzioni innovative e sostenibili, allineate con gli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo della mobilità elettrica.

De Filippis ha anche espresso gratitudine verso il gruppo Volkswagen e SITFA per l’impegno condiviso nel garantire un servizio di alta qualità, contribuendo così alla crescita del trasporto ferroviario di auto in Italia. Questa iniziativa non solo migliora la logistica del settore automotive, ma rappresenta anche un passo significativo verso una mobilità più sostenibile, rispondendo alle esigenze attuali del mercato e delle normative ambientali. Con l’aumento del trasporto ferroviario a favore dell’industria automobilistica, Mercitalia Logistics si posiziona come un attore chiave nella transizione verso una mobilità più ecologica nel Paese.