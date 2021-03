Lodovica Comello avrebbe dovuto condurre mercoledì sera la finalissima di Italia’s Got Talent (scontrandosi contro la fiction cult di Simona Izzo, di cui conosciamo però già il finale), ma così non sarà.

Oggi, infatti, durante un normale tampone di routine, la conduttrice ha scoperto di aver contratto il Covid-19 e per questo motivo non può condurre la puntata finale.

“Sono dispiaciutissima e non ho parole, anche se mi ritengo super fortunata perché me la sono cavata con una febbre ed un raffreddore. Non mi lamento, ma sono dispiaciuta, perché speravo di calcare quel palco e contribuire a portare spensieratezza a chi ci guarda. Mi guarderò la finale dal divano, abbraccio fortissimo tutta la squadra”.