Lodi e la Cucina dell’Anima: Intervista a Bruno Balti

La cucina dell’anima: il viaggio di Bruno Balti in Lodi

Bruno Balti, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Lodi, racconta la sua esperienza e conoscenza della ristorazione locale. Benché nato a Milano, Balti si considera lodigiano, avendo vissuto qui fin dall’infanzia. Con un passato ricco di ricordi legati alla ristorazione, evidenzia la trasformazione del panorama gastronomico nel Lodigiano, sottolineando che solo pochi ristoranti storici, come quello dell’Isola Caprera, sono rimasti.

Tra i locali chiusi, Balti ricorda il ristorante Anelli, il Tram e diversi altri noti nel passato. Con una visione nostalgica, descrive le tradizioni culinarie di una volta, come il granone lodigiano e piatti classici come le pappardelle alla lepre.

L’Accademia, a cui Balti è entrato vent’anni fa, lo ha colpito per la sua dimensione internazionale e l’attenzione alla cucina territoriale. Egli ritiene che il Lodigiano sia sottovalutato gastronomicamente, con un declino delle osterie tradizionali e l’influenza della nouvelle cuisine che ha portato a piatti poco significativi.

Per rilanciare la ristorazione locale, Balti suggerisce di valorizzare piatti tradizionali come il risotto ai fegatini e la trippa, così come prodotti tipici come la tortionata e la raspadura, entrambi poco conosciuti fuori dal territorio. Infine, raccomanda di seguire l’esempio dei produttori di vino di San Colombano al Lambro, che hanno saputo valorizzare le loro produzioni.

Per chi visita Lodi, consiglia di mangiare da La Coldana, Da Ilde e Gadainera, tutti locali che offrono esperienze gastronomiche di alto livello.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilcittadino.it