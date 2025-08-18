Locus Festival: una notte di musica indimenticabile in Puglia

La ventunesima edizione del Locus Festival si è conclusa il 14 agosto con una serata memorabile presso la Masseria Ferragnano di Locorotondo. L’evento ha visto esibirsi artisti del calibro di Mace, Joan Thiele, Acid Arab e La Niña, regalando al pubblico un’esperienza musicale variegata e coinvolgente.

La serata finale è stata un vero e proprio viaggio tra culture e generi diversi, incarnando perfettamente il tema del festival: “Sounds Like Stars”. La location, suggestiva e ricca di storia, ha creato un’atmosfera unica, crocevia di suoni e emozioni. Il concerto, sold out già settimane prima, ha testimoniato il grande richiamo internazionale della manifestazione, capace di attrarre tantissimi fan e artisti di fama mondiale.

Mace ha offerto un dj set ipnotico, mentre Acid Arab ha presentato la propria innovativa fusione di musica araba ed elettronica. Joan Thiele ha incantato con la sua versatilità artistica, dopo il successo al Festival di Sanremo, e La Niña ha portato il suo nuovo album “Furèsta”, unendo tradizione e modernità.

La Masseria Ferragnano ha rappresentato il cuore pulsante del festival, con un palcoscenico naturale e un’acustica perfetta. L’edizione 2025 ha proclamato il suo successo, con sold out frequenti e una programmazione di artisti di alto livello, posizionando il Locus Festival tra i festival musicali più all’avanguardia in Italia.

Il festival, che valorizza il territorio pugliese, continua a costruire un’identità culturale e musicale attrattiva, con un occhio al futuro e una presenza radicata nelle tradizioni locali.