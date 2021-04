Non l’ha fermato il Covid-19, ma una malattia che lo tormentava da tempo. Giovanni Loparco è morto il 23 aprile, e con la sua scomparsa Locorotondo piange un pilastro della ristorazione locale. Loparco è stato uno dei primi a intravedere il potenziale turistico della cittadina in provincia di Bari, e con il suo lavoro ha contribuito per anni ad accrescerne bellezze e visibilità.

È morto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni, lasciando la moglie Rita e dopo una vita passata ai fornelli della sua trattoria Centro storico, dove preparava i piatti che avrebbero raccontato agli avventori i sapori e le tradizioni del territorio.

Si era allontanato dalla sua attività proprio a causa dei problemi di salute, ma la sua anima è sempre rimasta lì. Perché “dalla sua trattoria ci è passato chiunque, almeno una volta”, ricordano adesso i cittadini di Locorotondo. “Giovanni Loparco non era solo un cuoco – dicono su Facebook dalla pagina di informazione locale Paese Vivrai – Era l’amico di tanti, era innamorato di Locorotondo. È stato uno dei pionieri della ristorazione nel centro storico. Lo sviluppo del borgo antico, in fondo, è merito di chi ci ha creduto fin dall’inizio, quando il paese sonnecchiava placido alla controra”.

Negli anni quel paese si è svegliato, è diventato una delle mete più ambite in Puglia dai turisti, italiani e stranieri, merito anche di iniziative culturali di sicura presa. E Loparco c’era sempre, a portare a tavola antipasti della casa e polpette fritte, orecchiette al sugo e involtini. I suoi clienti lo salutano online con i teneri soprannomi che usavano per strappargli una risata – fra cui “il pelato” e “Kojak”, usati dopo che l’uomo aveva perso i capelli ricci – c’è chi lo ringrazia per le “prime esperienze lavorative fatte da lui” e chi lo ricorda come “un gran lavoratore”.

I funerali si svolgeranno il 24 aprile alle 16 in chiesa Madre, a Locorotondo. A poche centinaia di metri dal ristorante che è stata tutta la sua vita.