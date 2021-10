La cittadinanza onoraria a Benito Mussolini resta lì dov’è. Così ha deciso il consiglio comunale di Locorotondo, un paese tradizionalmente di destra nel cuore della valle d’Itria. Tutto si è verificato nel corso del consiglio comunale del 30 settembre, durante il quale il Movimento 5 Stelle insieme alla civica Innova (con dentro esponenti di centrosinistra, compreso il Pd) avevano presentato due mozioni: una sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini e l’altra per revocare l’intitolazione di strade a gerarchi fascisti nel paese (ce ne sono non poche, tra cui via Italo Balbo).