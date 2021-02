La possibilità di un nuovo lockdown spaventa perché la gente è stanca. Eppure, al di là del balletto polemico del mondo politico, le persone si chiedono se davvero sia necessario. Forse, capendone le ragioni, potrebbero accettare meglio nuovi provvedimenti restrittivi. Abbiamo chiesto ad Andrea Crisanti e Antonella Viola, entrambi medici dell’Università di Padova, quali sono le loro ragioni scientifiche a favore del lockdown e quelle, invece, che farebbero propendere per misure diverse.

Chiusura totale per controllare meglio le varianti

A creare preoccupazione in questo momento sono soprattutto le varianti che corrono veloci e infettano di più, anche fasce di popolazione finora più protette, tra cui i bambini come sta accadendo in Israele e in Inghilterra. E’ per questo che sarebbe meglio un nuovo lockdown? “In realtà – dice a Salute Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova – avremmo dovuto farlo già prima di Natale così ora non avremmo avuto il problema delle varianti che si diffondono attraverso le nostre gambe. Se la variante inglese fosse arrivata mentre eravamo in lockdown, sarebbe rimasta confinata in famiglia e avremmo potuto controllarla meglio. Chiudere solo alcune regioni non serve perché non siamo di fronte a focolai isolati ma ad una trasmissione diffusa del virus”.

Secondo il microbiologo, dunque, il lockdown va fatto subito e non bastano solo 15 giorni: “Servono dalle 4 alle 6 settimane per veder diminuire sensibilmente i contagi e nel frattempo bisogna andare avanti con le vaccinazioni ma anche sviluppare un piano nazionale di sorveglianza basato sulla capacità di tracciare e fare delle analisi su intere popolazioni in stile Nuova Zelanda e Giappone”, suggerisce Crisanti. Insomma, far funzionare Immuni non basta? “Il contact tracing non funziona, è un sistema barocco che si porta dietro troppe complicazioni. Serve un piano che consenta, anche se ci sono pochi casi, di attivare un meccanismo attraverso il quale vengono testate tutte le persone che sono state a contatto con i positivi”.

Il quarto pilastro di un piano anti-Covid secondo l’esperto è quello di un monitoraggio delle varianti adeguatamente finanziato che coinvolga sia le strutture regionali che quelle universitarie. Al momento, infatti, quando un tampone risulta positivo non è possibile sapere se la persona ha contratto il ‘primo virus’ o una nuova variante. “Non se ne accorge nessuno – dice Crisanti – al momento, a parte gli studi di buona volontà dell’Istituto Superiore di Sanità, non c’è un sistema che ci consenta di sapere se il positivo ha una variante. Per questo è necessario che ogni tot di tamponi venga fatto un sequenziamento per verificare se si tratta di una variante. Più se ne fanno, meglio è”.

Più morbida la posizione di Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova: “Non sono convinta che sia necessaria una nuova chiusura totale a livello nazionale, ma la fase è molto critica e servono misure più restrittive per limitare le varianti che sono più contagiose”. In effetti, stando agli ultimi dati comunicati dall’Inghilterra le varianti sembrano essere più aggressive e provocare una maggiore mortalità. “Il virus cambia e noi dobbiamo rivedere le nostre strategie per adeguarci, anche perché la campagna di vaccinazione procede lentamente visto che le dosi non sono sufficienti ed è difficile fare di più”, continua l’esperta. Tra l’altro, quando è in corso una campagna vaccinale mantenere alta la circolazione del virus non è una buona idea: “Finchè il ciclo vaccinale non viene completato – spiega Viola – abbiamo persone con una protezione parziale e questo potrebbe favorire lo sviluppo di varianti che trovano una risposta immunitaria parziale”.

Allora per evitare un nuovo lockdown, ma arginare il rischio di una nuova impennata, che cosa si può fare? “Serve sicuramente un miglior tracciamento ed è necessario rivedere le regole delle aperture nelle zone gialle perché abbiamo già visto che in queste regioni la circolazione del virus non viene bloccata e se proprio lì si insinua una variante più trasmissibile i contagi risalgono”. Ecco perché una soluzione potrebbe essere quella di effettuare dei lockdown mirati dove le varianti sono più diffuse: “Va mantenuto il blocco della mobilità tra le regioni così come le chiusure degli impianti sportivi”, prosegue Viola che aggiunge: “Queste sono valutazioni scientifiche, ma se sia necessario tornare ad un lockdown pesante deve valutarlo la politica perché bisogna fare un discorso costo-benefici. Il fatto è che perché sia davvero efficace, non basterebbero 15 giorni ma bisognerebbe fermare tutto finché non si riesce a vaccinare una buona parte della popolazione, traguardo a cui arriveremo non prima dell’estate”.

Visto che la variante inglese colpisce di più bambini e adolescenti, qualcuno ventila l’ipotesi di chiudere di nuovo anche le scuole. “Certo se non si riescono a fare dei monitoraggi costanti – chiarisce Viola – potrebbe essere necessario almeno in alcune regioni, ma quello che mi sentirei di consigliare è di far indossare agli studenti la mascherina Ffp2 perché con un virus più trasmissibile in classe è bene che ci sia maggiore protezione e questo tipo di mascherina ha un potere filtrante maggiore e aderisce meglio al viso. Anzi dovremmo usarla tutti, anche quando si fa shopping e in generale nei luoghi chiusi”.

Più tamponi (molecolari) e sequenziamento

A chiedere l’utilizzo della Ffp2 è anche un gruppo di 1.150 esperti che fa capo all’Italian Renaissance Team contro il Covid-19 fondato un anno fa dal farmacologo clinico Carlo Centemeri dell’Università Statale di Milano e che riunisce rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e dell’industria. Tra le altre richieste del gruppo, un incremento del numero di test effettuati giornalmente (non meno di 250.000 su scala nazionale), con la raccomandazione di utilizzare preferenzialmente i tamponi molecolari e gli antigenici di terza generazione; la genotipizzazione con test molecolari di screening che tenda ad almeno il 25% dei test risultati positivi, per rivelare le varianti inglese, sudafricana e brasiliana. I firmatari del documento inviato al nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute, Roberto Speranza (tra loro l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) Guido Rasi e l’attuale responsabile della task force vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, il genetista Giuseppe Novelli, il virologo Francesco Broccolo e l’epidemiologo Massimo Ciccozzi), chiedono anche il sequenziamento per almeno il 5% dei test risultati positivi per poter rilevare nuove varianti o mutazioni che possono impattare sui test diagnostici, terapie con anticorpi monoclonali specifici contro Sars-CoV-2 e vaccini.