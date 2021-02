Segretario nazionale Società italiana Pediatria

È un problema che esiste da sempre. Ma negli ultimi mesi, complici il lockdown e le misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, l’anoressia nervosa sta aumentando tra gli adolescenti. E le corsie degli ospedali, in particolare i nostri reparti di pediatria, si stanno riempiendo. Tanto che la Società italiana di Pediatria, in collaborazione con le Sezioni regionali, ha iniziato una vera e propria ricognizione lungo tutto lo stivale per meglio definire il problema.

Tre sono le caratteristiche che differenziano l’anoressia nervosa dagli altri disturbi del comportamento alimentare. Ovvero, vi è una restrizione volontaria dell’apporto calorico, che conduce ad una forte diminuzione di peso; chi è colpito ha una vera e propria ossessione per il proprio peso corporeo, con un’intensa paura di ingrassare. Infine, vi è una alterata percezione del proprio corpo: ci si vede sempre grassi, anche se si è magrissimi.

In Italia circa 3 milioni di persone, di cui 2,3 milioni di adolescenti, si trovano a fare i conti con i disturbi dell’alimentazione. Queste patologie si manifestano prevalentemente tra i 12 e i 25 anni. Ma negli ultimi tempi l’età di insorgenza della anoressia nervosa si sta abbassando: circa il 20% delle neo-diagnosi avviene a un’età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

E già a partire dagli 8 anni di età si possono individuare i primi campanelli d’allarme. Tra cui l’esclusione di alcuni alimenti, il consumo del pasto molto lentamente, lo sminuzzare il cibo in pezzi piccoli, addirittura piccolissimi. Le persone che soffrono di disordini alimentari tendono poi a chiudersi in se stesse, ad isolarsi e escludere gli altri dalla loro vita. Il tutto, accompagnato da un incremento dell’attività motoria o fisica.

Ciò che colpisce è il volto dei giovani, giovanissimi, sdraiati nei letti degli ospedali, per combattere una patologia insidiosa, che colpisce sia il corpo che la mente. Accanto a loro genitori frastornati, spesso ancora increduli, che, con un senso di colpa si rimproverano di non aver capito che “quel muoversi continuamente, salire e scendere le scale non era solo fatto per combattere la noia del lockdown”. O che “anche se ancora una bambina”, proprio la loro figlia soffre di anoressia.

C’è chi poi tra i genitori si sente “complice” di questa situazione e ammette: “All’inizio la aiutavo, quei chili di troppo in effetti non le facevano bene, ma poi non sono più riuscita a farle smettere la dieta”. Perchè in effetti, lo ricordiamo, tra i fattori predisponenti, oltre a episodi di bullismo subito, depressione, problemi familiari, vi è anche una storia personale di sovrappeso o obesità.

Guarire dall’anoressia nervosa è possibile. Una diagnosi precoce ha un ruolo fondamentale per prevenire le conseguenze associate, tra cui la malnutrizione, l’arresto della crescita, l’anemia e la disvitaminosi. Nonché nelle ragazze puberi, l’amenorrea (ossia l’assenza del ciclo mestruale) o dismenorrea (ovvero l’irregolarita del ciclo mestruale).

Un intervento precoce è ancora più importante qualora l’esordio della anoressia nervosa sia precoce, intorno agli 8-10 anni. Infatti, in questi casi è maggiore il rischio di danni permanenti secondari alla malnutrizione, soprattutto a carico dei tessuti che non hanno ancora raggiunto una piena maturazione, come le ossa e il sistema nervoso centrale.

E se è vero che oltre il 95% di chi soffre di questi disturbi è di sesso femminile, le mamme dei maschietti non possono però dormire sonni tranquilli, perché, anche se con una prevalenza inferiore, il fenomeno dell’anoressia nervosa ultimamente sta coinvolgendo anche loro.