Attacchi hacker, pedopornografia e truffe via web. E un gran numero di intrusioni nelle piattaforme dedicate alla Didattica a distanza, nell’anno della pandemia che ha visto esplodere le interazioni online degli italiani, molti dei quali al lavoro da casa in modalità smart working. In generale, il bilancio della Polizia postale del 2020 registra un incremento dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori del 110% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati 69 gli arresti, denunciate 1192 persone. Ma a partire dai primi mesi dell’anno, sono stati riscontrati numerosi casi di truffe online nella vendita di dispositivi di protezione individuale, attraverso la proliferazione di numerosi siti di e-commerce truffaldini dedicati al commercio di tali prodotti. Temi di grande attualità, il revenge porn e l’hate speech (con particolare attenzione per gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti).

Pedopornografia

Nel 2020, anche per effetto del lockdown, i reati relativi allo sfruttamento e all’adescamento di minori online sono, come si diceva, aumentati del 110% rispetto all’anno precedente: 69 le persone arrestate (+86,48%) e 1.192 quelle indagate (+93.9%). I casi trattati sono stati complessivamente 3.243, il 132,3% in più rispetto al 2019. “Con la sospensione delle attività scolastiche – spiegano gli investigatori – e la conseguente attivazione della didattica a distanza per tutti gli istituti, molteplici sono state le segnalazioni relative a episodi di intrusione nelle piattaforme dedicate alla formazione degli studenti; la polizia postale ha svolto un assiduo monitoraggio anche sulle App di messaggistica istantanea, al fine di individuare i responsabili degli accessi non autorizzati e accertare la presenza di gruppi dedicati”. La polizia postale ha intensificato il monitoraggio della rete, innalzando, laddove possibile, il livello di collaborazione con i social network più diffusi in Italia e aumentando l’impegno funzionale all’individuazione di un numero sempre maggiore di siti con materiale pedopornografico, da inserire nella black list, gestita dal Cncpo, il cui accesso viene inibito, con modalità diverse a seconda dell’ubicazione dei server utilizzati, agli utenti internet attivi sul territorio italiano. Sempre nel 2020, le perquisizioni sono state 757 (+48,43%), i Gb di materiale sequestrato 215.091 (+69%).

Truffe online

E’ arrivato a quota 98mila casi nel 2020 il fenomeno delle truffe online. La polizia postale nei primi mesi dell’anno passato, oltre a smascherare i siti di vendita online di mascherine e igienizzanti falsificati, ha anche raccolto molte segnalazioni su false raccolte fondi avviate attraverso siti web apparentemente riconducibili ad enti ospedalieri o accreditate da falsi patrocini di istituzioni o enti pubblici. Per quanto riguarda il trading online, sono stati 358 casi trattati con oltre 20 milioni di euro di danni calcolati.

Revenge porn

Significativi anche i dati di altri fenomeni come il revenge porn (126 casi e 59 denunciati), la diffamazione on line (2.234 casi e 906 denunciati), lo stalking (143 casi, 7 arresti e 73 denunciate) e la cosiddetta ‘sextortion’ (636 casi una persona arrestata e 36 denunciate). Particolarmente complessa, nota la polizia postale, è stata l’attività di indagine sull’hate speech, con la trattazione di numerose segnalazioni di utenti attraverso il Commissariato di polizia online, e un monitoraggio delle piattaforme social, con particolare attenzione per gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti.