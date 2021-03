Meno tempo per gli spostamenti, più tempo da dedicare al proprio benessere iniziando la giornata nel modo giusto, cioè con una colazione sana da condividere in famiglia. Secondo una ricerca dell’Istituto Eumetra per Unione Italiana Food, in Italia 9 persone su 10 non rinunciano al primo pasto del mattino che, oltre a diventare simbolo del tempo ritrovato, è anche un’abitudine che fa bene alla salute e all’umore. E, infatti, i dati dell’Osservatorio Doxa-Unione Italiana Food dimostrano che, durante il primo lockdown 1 italiano su 3 ha riscoperto il valore della prima colazione in famiglia o con il partner e il 28% ha dedicato più tempo al primo pasto della giornata, con un picco del 35% nella fascia 18-34 anni. I dati sono stati diffusi nell’ambito della campagna “Io Comincio Bene” in occasione della Giornata Internazionale della Felicità (20 marzo).

Prima colazione e ritmi circadiani

Oltre che dal punto di vista nutrizionale, il primo pasto della giornata può essere d’aiuto anche a livello mentale. “Consumare regolarmente la prima colazione allieta l’organismo e di conseguenza la psiche per diversi motivi, in primo luogo, a causa dei ritmi circadiani – dichiara Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo del Campus Bio-Medico di Roma. “L’alternanza tra luce e notte regola i ritmi biologici del corpo umano. Allo stesso modo, l’arrivo del primo pasto del mattino ha un ruolo analogo a quello della luce: sincronizza gli orologi biologici e soddisfa l’attesa del cibo, non solo eliminando la sensazione di fame, ma anche attraverso altre manifestazioni chimiche come una maggiore espressione degli enzimi che devono digerire o dei recettori che devono assorbire. Se il cibo non arriva, il meccanismo si altera”.

Una ricerca condotta presso il Sussex Innovation Centre di Brighton ha dimostrato che chi mangia dopo il risposo notturno mostra un 89% di ansia in meno nell’affrontare le situazioni difficili della vita. Fare colazione riduce anche lo stress, che genera malessere all’intero organismo, compromettendo lo stato psicofisico della persona. “Consumare la prima colazione aiuta l’umore: dedicare tempo al suo consumo e anche alla preparazione aiuta a planare con lentezza sulla giornata, in modo che il risveglio non venga percepito come fonte di stress”, spiega Gaia Vicenzi, psicologa-psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e sessuologa clinica.

Una tavola imbandita stimola l’umore. “Se la prepariamo in anticipo, anche la sera precedente, una volta svegli, avremo la sensazione di avere qualcuno pronto ad accoglierci con cura. Anche il colore gioca un ruolo fondamentale: l’arancio della spremuta aiuta ad iniziare la giornata con sprint, il blu della marmellata stimola la tranquillità, il nero del caffè rimanda a una vita semplice. In generale, la cura del dettaglio crea bellezza che a sua volta procura alla psiche una sensazione di benessere”, suggerisce la psicologa.

Una colazione condivisa rende più felici

Anche condividere il primo pasto della giornata con i propri affetti aiuta ad essere felici. “Le persone con cui mangiamo al mattino rappresentano un porto sicuro, dove possiamo attraccare serenamente. Essere circondati dai nostri cari, a tavola di mattina, ci fa sentire coccolati e il cibo diventata vero e proprio sinonimo di affetto”, aggiunge Vicenzi.

E poi ci sono i benefici per la salute. Diverse ricerche scientifiche hanno confermato che una colazione bilanciata è benefica per l’apparato cardiovascolare. Uno studio dell’American Heart Association pubblicato sulla rivista Circulation mostra che tra i primi beneficiari di una corretta colazione c’è il cuore. Consumare regolarmente la prima colazione regolarizza i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue e migliora la pressione. Inoltre, lo studio evidenzia la correlazione tra patologie come diabete e obesità e la cattiva abitudine di saltare questo pasto. Un’ ulteriore conferma arriva da una meta-analisi pubblicata sul Journal of Nutrition: saltare la colazione è associato ad un aumento del rischio di diabete di tipo 2. E un lavoro pubblicato su Obesity aggiunge che chi salta la colazione sperando di dimagrire rischia un aumento a breve termine del colesterolo Ldl.

Perché non saltarla

Soprattutto chi lavora in smartworking, ora non ha più scuse per non fare colazione: “Concentrare tutto l’apporto calorico del metabolismo in uno o due pasti, come pranzo e cena, non va bene. Il riposo notturno, caratterizzato da molte ore di digiuno, deve essere spezzato facendo colazione: infatti, le nostre cellule si nutrono in modo continuo dei nutrienti, quindi frazionare tale digiuno implica una corretta reazione metabolica”, spiega Piretta. “Saltare la prima colazione significa andare a stressare meccanismi di distribuzione e immagazzinamento dei nutrienti”. Oltre ad una questione di equilibrio nutrizionale, il primo pasto della giornata non andrebbe mai saltato anche per altre ragioni. Uno studio giapponese, “The Furukama Nutrition and Health Study”, condotto su 716 persone di età compresa fra i 19-68 anni, ha messo in relazione il consumo della prima colazione con le probabilità di sviluppare sintomi depressivi. Si è visto che, in assenza di pregressi disturbi mentali, il rischio di sviluppare sintomi depressivi nei partecipanti è cresciuto al diminuire della frequenza con cui essi facevano colazione.

Cosa mangiare per iniziare bene

Senza voler affidare alla prima colazione l’arduo compito di renderci più felici, è però vero che scegliere alcuni alimenti può regalare una marcia in più: “I nutrienti di una colazione dolce, all’italiana, rendono l’esperienza della colazione una gioia per il palato: nei cereali c’è triptofano, amminoacido precursore della serotonina, l’ormone della felicità. Mentre il calcio contenuto in latte e yogurt aiuta la trasmissione degli impulsi nervosi del piacere”, spiega Piretta. “Alcuni alimenti e bevande che portiamo in tavola a colazione – aggiunge la psicologa Vicenzi – stimolano la produzione di endorfine: il cacao, soprattutto fondente, ma anche il tè matcha, tipico del Giappone, e il caffè”.

Latte, pane tostato e frutta

Qualche esempio? “Via libera ad un mix di carboidrati complessi e zuccheri semplici, come pane tostato integrale o fette biscottate con marmellata o miele che possiamo alternare, nel corso della settimana, a della crema spalmabile, dei cereali da prima colazione o un prodotto da forno”, risponde Piretta. Questo momento può essere anche l’occasione per preparare dei dolci fatti in casa. Non va mai trascurata la frutta, fondamentale per l’apporto di vitamine e sali minerali: “E’ buona abitudine inserire sempre un frutto, oppure una centrifuga o una spremuta – aggiunge il nutrizionista – importante poi non rinunciare al latte, anche per l’apporto di vitamina D, che è fondamentale assumere soprattutto in un periodo in cui non abbiamo l’esposizione solare, dal momento che l’80% della vitamina D viene prodotta dalla nostra pelle per effetto dell’azione dei raggi solari”.