“Bisognerebbe cominciare a pensare immediatamente a lockdown locali di città e regioni per vedere come si riesce a governare l’epidemia. Questo va fatto immediatamente, il tracciamento ormai ha perso davanti a questi numeri”. Sono le parole del professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “E’ impossibile pensare che così possiamo sostenere questa epidemia. Bisogna dirlo in maniera chiara: se si fa la scelta di non bloccare, dovremo pagarlo con vite umane. E’ una scelta che alcune nazioni stanno facendo in maniera complicata, non sono scelte facili. Anche l’economia può fare morti, ma lo scenario in questo momento è molto grave”, dice a Agorà.

