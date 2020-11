Un ‘lockdown pedonale’ a Napoli? Mentre si attendono novità sullo status della Campania, oggi ancora zona gialla in base al rischio coronavirus, l’amministrazione comunale di Napoli “smentisce categoricamente” l’ipotesi dell’emanazione di un’ordinanza sindacale di “divieto di circolazione pedonale esteso a tutto il territorio cittadino” con le “strade aperte solo alle auto” apparsa oggi su un quotidiano. Il Comune di Napoli definisce la notizia “totalmente falsa, inventata e destituita di ogni fondamento”. Nei giorni scorsi il sindaco Luigi de Magistris ha annunciato una “iniziativa clamorosa” per il contenimento del contagio da coronavirus in città.

Fonte