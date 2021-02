L’EFFETTO benefico per la nostra salute psicologica della compagnia di un cane, di un gatto o di un altro animale è universalmente riconosciuto. In particolare durante i mesi di lockdown conseguenti alla pandemia da Covid-19 i nostri amici a quattro zampe sono stati per molti di fondamentale importanza, sia come antidoto alla solitudine sia per la loro capacità di fornire affetto e sostegno emotivo. Uno studio su circa 1000 cittadini del Regno Unito supervisionato da Elena Ratschen, ricercatrice del Dipartimento di scienze della salute dell’Università di York, ha fatto luce su diversi aspetti legati al possesso di un animale da compagnia durante il lockdown, generalmente molto positivi ma in parte anche problematici.

Cani e gatti

Soprattutto cani e gatti (ma anche conigli e altri piccoli mammiferi) sono stati associati dai partecipanti a un aumento del benessere e della salute mentale, rappresentando una costante fonte di affetto “non giudicante” e alleviando i sintomi della depressione, l’ansia e l’angoscia da isolamento. Diverse specie animali possono offrire conforto in modi differenti: cani e gatti vengono descritti come sempre presenti, vicini e attenti ai nostri stati emotivi, mentre le cavie sono considerate ‘divertenti’ e i rettili ‘rilassanti’ da osservare. La presenza di un animale offre ovviamente un conforto alle persone sole, o a quelle conviventi con lavoratori dei servizi essenziali, costretti ad assentarsi da casa per la maggior parte della giornata anche in tempi di lockdown.

L’occasione di uscire

Prendersi cura di un cucciolo distrae inoltre dal bombardamento di notizie sulla pandemia e offre l’occasione per uscire, facendo attività fisica e stabilendo legami sociali con altri possessori di animali. La sensazione di benessere non è legata solo ai cuccioli da salotto: anche andare a cavallo, o semplicemente passeggiare nella natura osservando gli animali selvatici, ha un effetto balsamico per la mente. Ma il rapporto con gli animali può anche essere fonte di ansia: alcuni partecipanti, per esempio, sebbene non vi siano evidenze scientifiche che gli animali da compagnia, pur se contagiati dall’uomo, possano contribuire alla diffusione della pandemia, hanno riferito un aumento dell’ansia legato alla possibilità che il cane o il gatto potesse essere veicolo di contagio e quindi un disagio nell’entrarci in contatto fisicamente. Altri hanno espresso difficoltà a mantenere un adeguato livello di cura per il proprio animale, a causa del peggioramento della situazione economica; molti hanno sofferto il lutto molto più di quanto si aspettassero per la perdita del loro cucciolo in una situazione di isolamento sociale, già triste e angosciante di per sé.

Chi torna al lavoro

Chi è rientrato al lavoro dopo un lungo periodo di confinamento in casa, infine, ha riferito di aver avuto molta difficoltà a staccarsi dal proprio cane o gatto, dopo aver vissuto per mesi a strettissimo contatto, e di aver notato la stessa sofferenza nel proprio amico a quattro zampe. Gli animali sono infatti descritti come quasi sempre di buon umore, il che ha un effetto positivo sui loro compagni umani; ma l’isolamento può avere un effetto stressante anche su di loro, come notano alcuni padroni che hanno osservato cambiamenti comportamentali nei loro beniamini. Considerando che gli acquisti o le adozioni di cuccioli tra marzo e settembre 2020 sono aumentate del 10% in tutto il mondo, la questione del benessere di questi nostri preziosi amici merita di essere considerata attentamente.

*Francesco Cro è psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo