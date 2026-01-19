Venerdì 23 gennaio, alle ore 17, presso la Sala della Rappresentanza del Palazzo Ducale di Lucca, si terrà una presentazione del saggio “L’occupazione” di Roberto Bertoni e Vincenzo Vita, dedicato alle vicende del servizio pubblico. L’evento è organizzato da Articolo 21, CGIL e A.N.P.I. e vedrà la partecipazione di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, del professor Paolo Caretti, professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze, del magistrato Alessio Innocenti e di Rossano Rossi, segretario della CGIL Toscana.
La serata sarà moderata da Luca Baccelli, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Camerino. Nel corso della serata, sarà ribadito l’impegno a sostegno del NO al referendum costituzionale.
L’occupazione in Italia
