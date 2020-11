“Potremmo avere come regalo di Natale l’approvazione dei primi 2 vaccini”. Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si esprime così sull’iter dei vaccini contro il covid. “Gli italiani non devono avere il minimo dubbio sulla sicurezza dei vaccini. Vaccini obbligatori? Io credo molto di più nella persuasione, nel convincimento e nella creazione di una cultura delle vaccinazioni. Per certe categorie professionali, compresa la mia, il discorso diventa ancor più stringente”. Vaccinarsi “è anche un modo per onorare la memoria di quei 55mila italiani e 400mila europei che hanno perso la vita”.

Fonte