Localizzatore Trova Oggett GPS，Smart Key Finder ，Ricerca di Oggetti Intelligenti, Anti-Smarrimento Key Tracker Tags Supporto per iOS

Descrizione prodotto

【Trova chiavi wireless】 Con il trova chiavi GPS con sistema Wireless 4.0 È possibile cercare facilmente/individuare gli oggetti persi. Il Finder chiave con l’app ‘TROVA IL MIO’ supporta i telefoni iOS.

【Ricerca a punto fisso】 Se si desidera trovare l’oggetto target, è sufficiente fare clic sulla memoria nell’app e il tracker invia un allarme per ricordare la posizione dell’oggetto.

【Separare la memoria intelligente】 Se il telefono cellulare e il tracker Bluetooth non si trovano nell’area di attività, viene ricordato sia il telefono cellulare che il Bluetooth Key Finder. L’app registra il luogo in cui l’elemento è stato separato l’ultima volta dal telefono cellulare per limitare l’area di ricerca. Questo è un grande regalo per coloro che dimenticano sempre certe cose.

【Copertura efficace】 La distanza efficace tra il telefono cellulare e il mirino della chiave GPS è di circa 15-30 metri all’interno e all’aperto di circa 25-50 metri. In caso di ostacoli, la distanza effettiva è una distanza più breve

【Piccolo e portatile】 Il tracker wireless è molto piccolo e leggero, puoi metterlo nel portafoglio, appenderlo su zaino, valigia e chiavi. Facile da indossare.