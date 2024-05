Localizzatore GPS Tracker 4G GPS per auto,Camion,Barche,Winnes 20000mah auto GPS Localizzatori Magnetico IP67 4G TK918,SMS/APP/PC Realtime Tracking Multi Alarm Antifurto – APP Senza Abbonamento

114,98€ - 99,98 €

Come funziona?

Prima di utilizzare l’applicazione, è necessario impostare l’apn per il GPS. ☛ Inviare queste 3 Comando SMS

☛ begin123456

☛gprs123456

☛apn123456 Nome apn (con uno spazio tra apn123456 e nome apn)

Una volta impostato correttamente l’APN, il GPS viene attivato e l’applicazione è online. Per qualsiasi domanda, contattateci (Whatsapp: +8615200963282).

Caratteristiche:

1- Tracker auto 4G GPS in standby, 20.000 mAh, 3,7 V, batteria ricaricabile.

2- Monitoraggio in tempo reale via SMS/App/sito web in qualsiasi momento. Questo localizzatore GPS può essere utilizzato nel 99% dei paesi ovunque.

3- Può registrare i dati del percorso storico per 180 giorni.

4. Allarme multiplo: allarme batteria scarica; allarme urti; allarme caduta; allarme geo-fence; allarme velocità eccessiva.

5. Dispone di un interruttore on/off. È utile per risparmiare energia e spese per dati/SMS.

6- Impermeabile IP67: il livello di impermeabilità di questo dispositivo è IP67, può resistere agli spruzzi d’acqua ma non può essere messo sott’acqua.

7- Potente magnete: ha potenti magneti incorporati, può essere installato molto facilmente.

Parametri

Rete: GSM / GPRS, 4G/3G/2G Rete

Sensibilità GPS: -159 dBm

Precisione GPS: entro 5-10 metri

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C

Temperatura di funzionamento: -20 °C a +55 °C

Umidità: 5%-95% senza condensa

Tensione di ricarica portatile: 110 – 220 V, ingresso 5 V

Ricaricabile: batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 20.000 mAh

Dimensioni: 120 x 65 x 50 mm

Peso: 468 g

Tempo di standby: 180 giorni

Pacchetto:

1 localizzatore GPS

1 cavo di ricarica

1 manuale di istruzioni

♦♦Tracker GPS 4G: la più recente tecnologia di localizzazione della rete 4G funziona con — 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM, copertura più ampia, precisione di posizionamento GPS fino a 5-10 metri, è possibile ottenere la posizione dell’obiettivo senza limiti di distanza, è possibile seguire l’obiettivo in tempo reale chiamando o inviando il comando di localizzazione al tracker GPS, nonché monitorarlo su applicazioni / websiti ★ Uso gratuito dell’app a vita ★

♦♦ Anti-furto multifunzione: è possibile impostare una zona sicura virtuale per questo Localizzatore GPS 4G; se l’obiettivo esce o entra nella zona, il localizzatore invia un avviso. Sul retro del dispositivo è presente un sensore anti-ritrazione. Ciò significa che se il localizzatore GPS viene rimosso o fatto cadere da un palo, il localizzatore GPS invierà un “allarme di smarrimento”. Inoltre, * allarme velocità/vibrazione/batteria scarica.

♦♦Con una batteria al litio integrata da 3,7 V e 20000 mAh, il tempo di standby è di 240 giorni e il tempo di lavoro è di 14-20 giorni. È dotato di un interruttore per accendere e spegnere il dispositivo. È utile per risparmiare energia e costi di dati/SMS.Con potenti magneti incorporati per una rapida installazione e funzionano al meglio per la localizzazione GPS a lungo termine e in Tempo Reale di Veicoli/Auto/Barche/Rimorchi/ATV/Automobili/Generatori/Merci/Container.

♦♦ Supporto per il collegamento di più dispositivi — Supporta un dispositivo GPS collegato a più laptop contemporaneamente; se avete più localizzatori GPS, possiamo creare un account per voi in modo che possiate gestire più localizzatori GPS su un’unica applicazione senza alcun costo. Per qualsiasi domanda, contattateci (Whatsapp: +8615200963282).

♦♦ Riproduzione della cronologia del percorso: GPS auto con questa funzione è possibile scoprire dove è stato e dove ha lasciato l’obiettivo. L’applicazione e il server web possono salvare i dati caricati dal dispositivo per un massimo di 6 mesi e riprodurre il percorso storico in qualsiasi momento.