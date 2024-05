Localizzatore GPS Posizionamento in Tempo Reale Localizzatore GPS Auto Valigie Antifurto, Moto E Oggetti Di Valore Forte Adsorbimento Magnetico Impermeabile E Antifurto Winnes TK905B 4G

89,98 €

Winnes TK905B 4G

Preciso posizionamento e tracciamento tramite GPS: monitoraggio in tempo reale, super durata della batteria, installazione semplice e protezione sicura.

Diverse modalità di allarme.Che sia il tuo assistente.

parametro:

Materiale ABS Dimensioni 90 mm x 72 mm x 32 mm Peso 235g Rete GSM/GPRS/LTE Precisione GPS 5 m Capacità della batteria Ricaricabile, dotata di batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 10.000 mAh. Standby 40 giorni

Pacchetto

1*4GTK 905 Localizzatore GPS

1 x cavo di ricarica

1 manuale di istruzioni

【Posizionamento preciso e controllo senza preoccupazioni.】Questo localizzatore GPS montato su veicolo utilizza la rete 4G LTE avanzata e la tecnologia satellitare GPS. Ovunque tu sia, puoi ottenere un posizionamento preciso e un monitoraggio in tempo reale di qualsiasi target tramite SMS, applicazione mobile o software di tracciamento della rete. Che si tratti di monitoraggio dei veicoli, monitoraggio del personale o gestione delle risorse, ti dà il controllo e mette la sicurezza a portata di mano.

Forte durata della batteria e stabilità a lungo termine: la batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V 10000 mAh garantisce al localizzatore una durata di standby fino a 80 giorni. Ciò significa che puoi usufruire di servizi di posizionamento a lungo termine senza dover ricaricare frequentemente. Allo stesso tempo, grazie alla piattaforma Web e all’APP, puoi facilmente visualizzare la cronologia del dispositivo fino a 6 mesi, fornendo un forte supporto per il tuo processo decisionale.

Facile da adsorbire e facile da installare. Per facilitare l’operazione di installazione dell’utente, abbiamo appositamente integrato 5 magneti super potenti in questo posizionatore. Basta posizionare il localizzatore vicino alla superficie metallica del veicolo e il magnete si attacca facilmente per una rapida installazione. Il processo di installazione è semplice e veloce, senza passaggi complicati, rendendo più facile godere della comodità del posizionamento e del monitoraggio.

☀【Promemoria di zona di sicurezza per proteggere le tue risorse.】Ti preoccupi per la sicurezza del tuo dispositivo? Questo localizzatore ti offre una funzione di promemoria della zona di sicurezza. È possibile impostare un’area di sicurezza e una volta che il dispositivo esce dall’area, il sistema invierà immediatamente una notifica SMS al numero autorizzato. In questo modo, puoi tenere traccia di ciò che sta accadendo con il tuo dispositivo e stare al sicuro.

Piattaforma gratuita per tutta la vita, gestione one-sport.】Utilizzando il nostro GPS plotter avrai servizi di connessione gratuiti a vita per app e pagine web. Ciò significa che puoi indirizzarlo e gestirlo da qualsiasi luogo, senza costi aggiuntivi. Inoltre, solo un nome account può gestire più dispositivi contemporaneamente, consentendo di monitorare e gestire più localizzatori in modo centralizzato. Se necessario, contattare semplicemente il servizio clienti della piattaforma per creare un nuovo nome utente e aggiungere un ID dispositivo per eseguire facilmente la gestione multi-dispositivo.