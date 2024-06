Localizzatore GPS per Auto GPS Tracker 120 Giorni Standby Impermeabile Magnete Potente e Batteria da 10000mAh con Geo-fence Smart Alarm APP Senza Abbonamento Gestisci più dispositivi TK915

€59,98

Quando si desidera localizzare il tracker, è sufficiente chiamare il numero di telefono della SIM o inviare un messaggio di testo. Una volta connesso, il dispositivo invierà un SMS con un link a Google Maps.

Se si desidera localizzare online, è sufficiente attivare il GPRS e impostare l’APN, quindi collegarsi alla piattaforma Web APP.

Caratteristiche

1.avviso di velocità: quando il veicolo è spento, il localizzatore GPS invierà un messaggio di avviso di velocità eccessiva al telefono. Ricorda di guidare in modo sicuro.

2.Geo Fence: quando il veicolo è fuori portata, invierà un messaggio di allarme al telefono.

3. La piattaforma di posizionamento che traccia la versione web, il software di tracciamento della versione gratuita per PC è installato. L’applicazione IOS e Android consente all’utente di seguire il veicolo su dispositivi mobili.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 4,37 x 3,04 x 1,09 pollici

Peso netto: 300 g

Colore: nero

Rete: GSM / GPRS

Precisione GPS: 5m

Ingresso: 5V-1A

Uscita: 110-220V

Batteria: batteria al litio ricaricabile 3,7V 10000mAh

Tempo di standby: 120 giorni

Il pacchetto include

1 x localizzatore GPS

1 cavo USB

1 x borsa di stoccaggio

1 x manuale d’uso

Nota

1. Questi localizzatori GPS devono utilizzare una scheda SIM 2G, non compatibile con 3G e 4G.

2. È necessario acquistare una scheda SIM nella propria zona. In Italia, consigliamo le seguenti carte SIM: Wind / Tim / Vodafone, ecc.

3. Ogni mese vi costerà un canone per l’alimentazione dei dati di rete.

✔ 【Localizzatore GPS Global Locate】 La seconda generazione e ampiamente utilizzata per tracciare la posizione dei veicoli (noleggio auto, camion, motore, congelatore, barca, ecc.), Posizionamento in tempo reale con rapporti dal vivo e storici, visualizzazione sul telefono o su il sitoweb. Puoi anche ricevere le coordinate GPS tramite SMS.localizzatore gps senza sim.

✔ 【Messaggio del prodotto】 Localizzatore gps massimo 120 giorni di lavoro con batteria al litio-ferro da 10000 mAh (120 giorni significa tempo di standby invece di tempo di utilizzo). Il TK915 ha un allarme di caduta. Quando il posizionatore viene lasciato cadere accidentalmente o portato via da uno sconosciuto, ti invierà un messaggio di avviso. Sul retro del dispositivo è presente una pellicola e questa funzione avrà effetto dopo averla strappata.

✔ 【Facile da nascondere e installare】 GPS moto progettato in nero, facile da nascondere; installato.Ha 5 magneti incorporati, con magneti potenti super potenti, possono essere installati molto facilmente come sedile, cofano, bagagliaio, telaio dell’auto.

✔ 【Funzione pratica】Reale gratuito, può tracciare tramite SMS / Chiamate e app / Web. La piattaforma Web utilizza Google Map, per smartphone, tablet, PC e un’applicazione gratuita in modalità GSM / GPS a doppia, posizionando precisione fino a 5 metri.

✔ 【Un’altra funzione】 Risparmio energetico, allarme di accelerazione, geovalla, allarme d’urto; Verificare la storia del percorso; Allarme di movimento; Scuotere l’allarme; Allarme a bassa batteria; Design impermeabile IP65.