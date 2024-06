Localizzatore Gps, Gps Auto Localizzatore Con App, 10 Secondi Aggiornamento Istantaneo, Carica Mensile Antifurto Veicolo Tracker Remoto.(abbonamento richiesto)

13,99€

Built-in power supply, wide range (fits all cars), socket and plug.

Frequency GSM: 850/900/1800/1900 MHz

GPRS di frequenza: CLASS2, TCP/IP di modulo GSM integro

Modulo GPS: SiRF Star III/LP

Antenna: antenna GSM, GPS integra con disturbo ridotto e ad alto guadagno

The device has a SIM card and requires a subscription to work correctly.

The device uses a 2G network

1 GPS tracker

1 user manual

【Nessun Costo Nascosto】: Inclusa Una Sim Internazionale Che Non Può Essere Cancellata (il Numero Può Essere Utilizzato Solo Con La Sim Card). Il Piano Di Pagamento Anticipato a Lungo Termine Richiede Un Costo Mensile Di 8,99 Euro O Fino a 6,08 Euro (compreso Il Pagamento Automatico Di Tutte Le Funzioni – Cancellazione in Qualsiasi Momento). Cerca “tracker One” in Google Play O App Store Per Scaricare L’applicazione.

【Tracciamento in tempo reale】:Questo localizzatore GPS supporta le modalità di posizionamento GPS e LBS. Non c’è bisogno di preoccuparsi di monitoraggio interno o di monitoraggio del segnale GPS zona cieca. Puoi monitorare facilmente gli obiettivi in tempo reale su Google Maps in qualsiasi momento e ovunque.

【Facile da installare】: Il tracker GPS è molto facile da installare tramite due cavi collegati al lato positivo e negativo della batteria.

【Porta la tua scheda SIM】: il dispositivo non può utilizzare altre schede SIM o altre app.

【Contact information】: If you have any questions or questions about the product, please feel free to contact us. add our WhatsApp communication, +14085036688.