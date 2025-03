Loc Rios attacca Alejo Ospina per le condoglianze a Tim Kruger: “Mi disgusti”. La replica: “Mi restano tre anni di vita”

Quando ho pubblicato l’articolo sulle condoglianze per la morte di Tim Kruger, avevo omesso quelle di Alejo Ospina, non per la sua popolarità, ma per il contenuto inappropriato e irrispettoso del suo post. Ospina aveva scritto: “Aaagh, RIP Tim. Nessuno mi ha mai procurato una ragade così grande da dover smettere di fare l’amore per ben 45 giorni“, un riferimento inappropriato alle dimensioni del collega deceduto. Tale post ha generato un’ondata di critiche ed è stato rimosso, ma uno screenshot ha continuato a circolare su Twitter, finendo sulla home di Loc Rios, che ha condiviso indignato: “Le persone come lui mi disgustano. È ripugnante e strano senza alcun motivo”. Ospina ha cercato di difendersi, affermando che Tim avrebbe riso di quella battuta, sostenendo fosse stata fatta in modo privato tra di loro.

La situazione è degenerata ulteriormente quando Loc Rios ha risposto suggerendo che Ospina avrebbe dovuto morire lui al posto di Tim. Ospina ha reagito dicendo che i medici gli avevano dato due o tre anni di vita a causa di una malattia cardiaca, precisando che non era dovuto all’uso di steroidi.

Queste tensioni rappresentano un esempio di black humor che può risultare offensivo. In contrasto, il commento di Rios è percepito come esplicitamente malizioso. Nel frattempo, i colleghi ricordano Tim Kruger come un pioniere nel suo campo, sottolineando l’impatto positivo che ha avuto sulle loro vite e carriere.