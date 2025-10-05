Lobuono torna in campo: sfida al centrosinistra in Puglia

AGI – Sono in fase finale le ultime formalità per ufficializzare la candidatura di Luigi Lobuono, proposto dal centrodestra per la presidenza della Regione Puglia. Dopo vent’anni dalla sfida con Michele Emiliano per il Comune di Bari, l’imprenditore barese si prepara a affrontare Antonio Decaro nelle elezioni regionali del novembre, richiamando alla memoria le dinamiche politiche del 2004.

Lobuono, membro di una famiglia di editori legati storicamente all’area socialista, ha una lunga carriera che include partecipazioni nel quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Nella sua precedente corsa, sostenuta dal Polo delle Libertà, si concentrò su temi ambientali e di rigenerazione urbana, ottenendo il 41,05% dei voti contro Emiliano, che all’epoca era ancora un esordiente in politica.

Le sfide affrontate nel 2004 sembrano ripetersi oggi, con Lobuono che ha poco più di cinquanta giorni per la campagna elettorale. All’epoca la sua candidatura emerse dopo una complessa trattativa nel centrodestra, in cui Raffaele Fitto, allora presidente della Regione, sostenne Lobuono contro il favorito Salvatore Tatarella, creando tensioni all’interno del partito.

Le elezioni di quell’anno furono difficili, contrassegnate da atti di vandalismo contro i comitati elettorali, compresa una dichiarazione di Emiliano, in difesa di Lobuono, promettendo supporto per una campagna elettorale serena.

La sconfitta subita da Lobuono evidenziò il malcontento degli industriali locali verso Fitto, e rappresentò un contesto politico complicato con candidature variegate. Oggi, la sua figura torna sulla scena politica pugliese, mentre si preparano nuove sfide e dinamicità all’interno dei partiti.