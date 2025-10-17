21.9 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Politica

Lobuono e il futuro della Puglia: oltre i divari economici

Da stranotizie
Lobuono e il futuro della Puglia: oltre i divari economici

Luigi Lobuono, candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, ha recentemente visitato diverse aziende simbolo dell’eccellenza produttiva della Capitanata, esprimendo il suo impegno a favore dell’imprenditoria locale. Durante il suo tour a Cerignola, insieme al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, Lobuono ha incontrato imprenditori in realtà significative come Cherichem, Vini Caiaffa, Iposea e Castellano.

Lobuono ha messo in evidenza il dinamismo e la competitività del tessuto imprenditoriale pugliese, sottolineando tuttavia le difficoltà che le aziende del Sud affrontano a causa di costi di trasporto elevati e un sistema fiscale spesso oneroso. Ha dichiarato che la Regione deve intervenire per ridurre queste disparità con il Nord, creando le condizioni per una crescita duratura e bilanciata.

Un tema centrale affrontato è stato quello della sicurezza nelle aree industriali e agricole. Lobuono ha affermato che, grazie a tecnologie moderne come droni e sistemi di videosorveglianza, è possibile garantire un ambiente più sicuro per le imprese. Ha sollecitato la pubblica amministrazione a promuovere e adottare questi strumenti, offrendo supporto attivo alle aziende.

Infine, Lobuono ha ribadito la necessità di ascoltare le esigenze delle imprese, mettendo in luce che non cercano assistenzialismo ma attenzione, sicurezza e collaborazione. Ha promesso che la Regione si impegnerà a essere un partner strategico per le aziende in tutta la Puglia, dal nord al sud della regione.

Articolo precedente
Riqualificazione a Tirano per le Olimpiadi 2026
Articolo successivo
Previsioni PIL Italia: crescita moderata ma segnali positivi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.