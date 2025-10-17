Lobuono e il futuro della Puglia: oltre i divari economici

Luigi Lobuono, candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, ha recentemente visitato diverse aziende simbolo dell’eccellenza produttiva della Capitanata, esprimendo il suo impegno a favore dell’imprenditoria locale. Durante il suo tour a Cerignola, insieme al consigliere regionale Paolo Dell’Erba, Lobuono ha incontrato imprenditori in realtà significative come Cherichem, Vini Caiaffa, Iposea e Castellano.

Lobuono ha messo in evidenza il dinamismo e la competitività del tessuto imprenditoriale pugliese, sottolineando tuttavia le difficoltà che le aziende del Sud affrontano a causa di costi di trasporto elevati e un sistema fiscale spesso oneroso. Ha dichiarato che la Regione deve intervenire per ridurre queste disparità con il Nord, creando le condizioni per una crescita duratura e bilanciata.

Un tema centrale affrontato è stato quello della sicurezza nelle aree industriali e agricole. Lobuono ha affermato che, grazie a tecnologie moderne come droni e sistemi di videosorveglianza, è possibile garantire un ambiente più sicuro per le imprese. Ha sollecitato la pubblica amministrazione a promuovere e adottare questi strumenti, offrendo supporto attivo alle aziende.

Infine, Lobuono ha ribadito la necessità di ascoltare le esigenze delle imprese, mettendo in luce che non cercano assistenzialismo ma attenzione, sicurezza e collaborazione. Ha promesso che la Regione si impegnerà a essere un partner strategico per le aziende in tutta la Puglia, dal nord al sud della regione.