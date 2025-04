L’obiettivo dell’Italia e dell’UE

Washington, 17 apr.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi alla Casa Bianca per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il bilaterale si concentrerà sui dazi e i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, dopo il congelamento delle tariffe reciproche per 90 giorni. Meloni ha dichiarato di essere consapevole della sfida che affronta, sottolineando che l’Italia ha superato ostacoli ben più gravi in passato. Durante la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, la premier ha definito la missione “non facile” e piena di complessità, evidenziando il tema delicato dei dazi.

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha confermato che i dazi rappresentano per l’Italia una questione cruciale. Meloni mira a convincere Trump sulla proposta del “zero dazi per zero dazi”, una posizione condivisa anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con la quale è in contatto per preparare l’incontro. Tuttavia, alcuni membri dell’Unione Europea, come il Commissario alla Giustizia Michael McGrath, avvertono che un accordo con Trump potrebbe non essere garantito, dato che il Presidente sembra intenzionato a mantenere le tariffe.

Oltre ai dazi, i due leader discuteranno anche di questioni fondamentali come l’energia, con l’Italia che sta valutando l’acquisto di gas, e dell’aumento della spesa per la difesa. Sebbene raggiungere il 5% del PIL, come richiesto da Trump, sia considerato irrealistico, il 2% rimane un obiettivo “possibile”. Nel frattempo, la Casa Bianca ha annunciato la visita a Roma del vicepresidente americano J.D. Vance a partire dal 18 aprile.