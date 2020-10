DIRE a una persona obesa “mangia meno” per risolvere il suo problema di peso, è come dire a un alcolista di smetterla di bere per eliminare la sua dipendenza. Non è così semplice. L’idea che il controllo del peso sia determinato esclusivamente dalla volontà ha effetti deleteri sul percorso di cura: non solo rende il paziente meno propenso alla ricerca di aiuto, ma allontana anche i medici dal senso di responsabilità. Il gap esistente tra le persone con una diagnosi di(il 30%) e quelle che fanno terapia (il 4%) è comprensibile anche attraverso l’atteggiamento di alcuni professionisti che trattano il problema come una scelta e non come una patologia: secondo lo studio ACTION-IO (che ha coinvolto oltre 14.500 persone obese in undici Paesi) il 71% dei terapeuti crede che i pazienti non siano interessati a perder peso, mentre solo il 7% si dichiara tale. “Questo divario sembra essere una delle cause del mancato e ritardato inizio della terapia, che in media si aggira intorno ai sei anni”, spiega, psicoterapeuta e presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso. Sul tema dello stigma sull’obesità ha scritto il libro Cuori Invisibili (Il pensiero scientifico editore), che sarà nelle librerie da novembre.“Perché il corpo obeso, a causa di un retaggio culturale che tutti ancora viviamo, si vede e viene giudicato colpevole. Il risultato di qualcosa che la persona fa, ma non dovrebbe fare: mangiare. Se un medico assume un atteggiamento giudicante e valuta il peso in eccesso come una colpa e una mancanza di volontà, sottovaluta il problema e lo trasferisce sulle spalle del paziente, che invece non è in grado di farcela da solo”.



Cosa dovrebbe fare un professionista di fronte a una persona obesa?

“Il progetto terapeutico per trattare l’obesità prevede essenzialmente il cambiamento degli stili di vita, la prescrizione di attività fisica, l’educazione alimentare, se servono dei farmaci, e un percorso di psicoterapia. Il supporto psicologico è fondamentale dato che questi pazienti spesso si vergognano, non solo a fare sport, ma anche ad andare agli appuntamenti con il medico e a spogliarsi. Perciò è decisivo che il personale sanitario non esprima giudizi, sia direttamente che implicitamente”.



A stigmatizzare potrebbe essere anche la famiglia. A chi deve rivolgersi un genitore?

“È un punto dolente. La cosa migliore sarebbe accedere a un centro composto da un equipe multidisciplinare, che coinvolga non solo il ragazzo, ma anche la famiglia. Perché non dimentichiamo che bambini e adolescenti mangiano alla stessa tavola dei genitori. Sul sito www.disturbialimentari.it esiste una mappa con i centri che si occupano di disturbi alimentari e del peso in Italia: purtroppo sono ancora pochi e nelle regioni in cui l’obesità infantile e adolescenziale è più diffusa, cioè Puglia, Calabria e Campania, si contano sulle dita di una mano”.



Oltre a ostacolare la cura, che effetti può avere l’atteggiamento giudicante di un medico o di un genitore su un paziente giovane?

“Può stimolare l’insorgenza di disturbi alimentari, come binge eating, bulimia o anoressia, perché un bimbo e un adolescente obeso, sentendosi oggetto di stigma e umiliazione sociale, iniziano a riversare tutte le loro emozioni sul cibo. L’obesità infantile e adolescenziale è un fattore di rischio importante per questi comportamenti”.



Secondo gli ultimi dati Istat, l’eccesso di peso riguarda 1 minore su 4. E la quota quasi raddoppia tra gli adulti, raggiungendo il 46,1% tra le persone di 18 anni e oltre. Come si eradica la visione dell’obesità come una scelta?

“Facendo formazione e sensibilizzazione. Prima di tutto sul personale sanitario, che deve riconoscere il proprio comportamento giudicante – se ce l’ha – e imparare ad approcciare un paziente senza che questo interferisca. L’aspetto della comunicazione in sanità è un elemento vitale per tutte le patologie (oncologia, diabete). Accanto al lavoro sugli operatori sanitari, è importante stimolare un cambiamento di mentalità nelle scuole, negli ambienti sportivi e nelle famiglie. Bisogna insegnare a non colpevolizzare l’aspetto e la diversità fisica. L’aumento dell’autostima protegge e previene tanti comportamenti a rischio, tra cui anche la ricerca di conforto nel cibo”.



Il riconoscimento dell’obesità come patologia cronica avvenuto a novembre del 2019 in Italia aiuterà a combattere lo stigma?

“Il riconoscimento è arrivato in ritardo rispetto a quanto dice da anni l’Organizzazione mondiale della sanità. Tuttavia in Europa siamo in compagnia solo di Olanda, Portogallo e Germania. Con la definizione di malattia cronica, il ministero della Salute si è impegnato a investire in azioni preventive e di gestione dell’obesità. Anche perché si tratta di una patologia dove la prevenzione può fare la differenza: trattando precocemente bambini e adolescenti obesi, riduciamo drasticamente il rischio di avere adulti diabetici, con steatosi epatica o disturbi del metabolismo”.