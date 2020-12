LA STRADA che porta all’educazione alimentare dei più piccoli è lastricata di insidie: prima ancora che nei supermercati, attraverso gli schermi che pervadono le nostre abitazioni. Nei canali più guardati dai bambini, 1 spot su 5 rimanda al cibo. Ma in oltre 9 casi su 10, protagonista è un alimento non essenziale: un dolce, un piatto pronto, un prodotto da forno o una bevanda.

Nessuna traccia – o quasi – invece di frutta e verdura. Così, stando anche solo due ore al giorno davanti alla tv, i bambini italiani prendono confidenza con alimenti che, se consumati in eccesso, favoriscono l’aumento di peso corporeo fin dai primi anni di vita. Una piaga che i piccoli rischiano di portarsi dietro negli anni. Una volta superata l’adolescenza, infatti, smaltire i chili di troppo si fa sempre più difficile. E avviandosi verso l’età adulta, le conseguenze per la salute assumono le forme di alcuni fattori di rischio (sovrappeso, ipertensione, ipercolesterolemia) o di vere e proprie malattie (obesità, diabete, malattie cardiovascolari, tumori).

Bambini ‘bersagliati’ dalla pubblicità

A portare a galla le insidie a cui i bambini italiani sono esposti attraverso gli spot televisivi è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Foods”. Partendo dall’assunto che in Italia 1 su 5 è in sovrappeso e 1 su 10 risulta obeso, e consapevoli dell’impatto che il marketing ha sulle scelte alimentari, i ricercatori hanno misurato la portata e la qualità degli spot televisivi a cui sono esposti i bambini italiani. Per farlo, hanno chiesto a 33 coppie di genitori di indicare quali sono i canali più visti tra i figli di età compresa tra 1 e 16 anni.

Sono così arrivati a stabilire le sei emittenti su cui condurre la propria analisi: Rai Yoyo, Boing, Rai Gulp, Cartoonito, Canale 5 e Italia 1. Escludendo la prima, che dal 2016 è “libera” dagli spot , gli autori hanno lavorato sugli altri cinque canali. Come? Registrando la frequenza e la tipologia degli spot trasmessi in un periodo di venti giorni.

Monitorando 320 ore di trasmissioni, gli studiosi hanno osservato oltre novemila spot: per un totale di quasi 52 ore. Un dato che, proiettato su 365 giorni a fronte di un utilizzo quotidiano della tv non superiore alle due ore, finisce per esporre i bambini a quasi 4.400 intervalli pubblicitari.

Dal lavoro è emerso che, dopo i giocattoli, alimenti e bevande rappresentano la categoria più rappresentata nelle réclame. In media, infatti, 1 pubblicità su 5 tra quelle passate in rassegna aveva come focus l’alimentazione. Ma nella fascia oraria delle 15, che punta a raggiungere i bambini che sono davanti al piccolo schermo, la quota in alcuni casi è arrivata fino al 23 per cento.

90% degli spot invitano al consumo di alimenti non essenziali

Fin qui, la quantità. Quanto alla qualità, «abbiamo notato che, nel 94 per cento degli spot rivolti ai bambini, erano pubblicizzati cibi e bevande non essenziali», afferma Vincenza Gianfredi, ricercatrice in igiene e medicina preventiva all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nello specifico – è quanto si evince dal lavoro – si trattava di snack dolci, piatti pronti, prodotti da forno, bevande dolci e gassate, cereali per la prima colazione, formaggi, yogurt e salumi. Alimenti e pietanze a cui, secondo la coordinatrice dello studio, viene spesso dato risalto «con tecniche di persuasione mirate espressamente ai più piccoli: come l’uso di coetanei o di personaggi dei cartoni animati».

Senza trascurare l’aspetto della ricompensa, «che porta i bambini a richiedere ai genitori l’acquisto di un determinato prodotto perché consapevoli di poter ricevere assieme anche un gadget di loro gradimento». Aggiunge Daniele Nucci, ricercatore nell’unità di endoscopia digestiva dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova e prima firma della pubblicazione: «Sappiamo con certezza che i comportamenti alimentari sono guidati anche dal contesto ambientale. Ciò che viene trasmesso in tv ha un riflesso inevitabile, da questo punto di vista. E perlopiù negativo, alla luce della tipologia degli spot a cui sono esposti i bambini».

Nel loro caso, a preoccupare è anche un altro dato portato alla luce dallo studio: oltre il 43 per cento dei nostri figli ha la tv in camera. Di conseguenza, «è più facile che un bambino veda la televisione per più di due ore al giorno e risulti maggiormente esposto agli spot che invitano al consumo di alimenti non salutari», puntualizza l’esperto.

Alimenti e pubblicità: pochi controlli

L’istantanea restituisce un’immagine preoccupante agli occhi del grande pubblico. Ma non sorprende più di tanto la comunità scientifica. «Già quattro anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato un avvertimento, chiedendo ai governi di normare questo quadro – dichiara Francesco Sofi, responsabile dell’unità di nutrizione clinica del policlinico Careggi di Firenze e segretario della Società Italiana di Nutrizione Umana -. Gli Stati Uniti, partendo da una situazione epidemiologica più grave della nostra, hanno provato con Obama a porre un freno alla pubblicità degli alimenti. Quanto a noi, invece, ci sono delle linee di azione diffuse dalla Comunità Europea ma non ancora attuate dai singoli Stati. Questi dati dimostrano però la necessità di intervenire al più presto, partendo dalle fasce di programmazione protetta e tenendo in considerazione anche il mondo del web. Lì la pubblicità di cibi e bevande rivolta ai bambini non è ancora così aggressiva, ma occorre fissare dei limiti che valgano anche per la rete». D’altra parte, chi ha bambini in casa lo sa: è più facile trovarli davanti a un tablet su Youtube che non incantati di fronte alla tv.

In Italia quasi 1 bambino su 3 è in sovrappeso o obeso

Intervenire quanto prima è necessario, considerando che gli ultimi dati del progetto «Okkio alla Salute» dell’Istituto Superiore di Sanità fotografano una situazione stabile. Nel nostro Paese, quasi 1 bambino su 3 convive con un peso superiore a quello forma. Nello specifico: 1 su 2 è in sovrappeso, 1 su 3 obeso.

Dall’indagine, condotta coinvolgendo oltre 50mila bambini e altrettante famiglie, è emerso che quasi 1 bambino su 2 non fa una colazione adeguata, 1 su 4 consuma ogni giorno bevande zuccherate o gassate e quasi la metà di loro mangia snack dolci più di tre giorni alla settimana. «Abbiamo registrato un’ulteriore riduzione dell’eccesso di peso nei bambini del nostro Paese, ma occorre fare di più – ammette Angela Spinelli, direttrice del centro nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione della Salute -. Anche in questa fase, in cui trascorriamo più tempo a casa, dobbiamo migliorare le nostre abitudini alimentari e praticare più movimento, anche in ambienti confinati». Le statistiche nazionali confermano il pensiero di Gianfredi: «Il consumo eccessivo di alimenti non essenziali è un fattore di rischio per l’insorgenza delle due condizioni».

Informazione e consapevolezza

Considerando quanto sia difficile ribaltare lo schema dei palinsesti tv (portando sul piccolo schermo frutta, verdura, legumi e cereali integrali) e il tempo che occorre per abituare i bambini a ridurre la visi, gli esperti suggeriscono di lavorare sulla consapevolezza dei consumatori: «Un’adeguata informazione è fondamentale per portare gli adulti a sposare una dieta più equilibrata: per loro e per i propri figli – conclude Nucci -. Le aziende si muovono di conseguenza. Molte di queste stanno già riformulando i propri prodotti, in chiave salutare. Una volta fatto questo passo, indirettamente, anche la pubblicità sarà più orientata verso la tutela della salute».