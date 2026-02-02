L’oasi climatica di Cipro nel Mediterraneo

Una piccola oasi climatica nel Mediterraneo orientale sembra resistere al riscaldamento globale. Si estende per circa centocinquanta chilometri lungo la costa sud-occidentale di Cipro.

In quest’area, un intenso fenomeno chiamato “upwelling” fa risalire verso la superficie acque profonde e più fredde. Questo processo contrasta la tropicalizzazione del Mediterraneo, mantenendo le temperature del mare inferiori di 2-3 gradi rispetto al resto del bacino di Levante. Si tratta di una mitigazione naturale che protegge la biodiversità locale.

Lo studio condotto da ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn e di altri enti internazionali ha verificato questa ipotesi di rifugio climatico sul campo. Il campionamento delle comunità di molluschi tra i 5 e i 30 metri di profondità ha confrontato habitat sia dentro che fuori dalla zona di upwelling. I risultati confermano che le condizioni favoriscono la biodiversità.

I ricercatori sottolineano l’urgenza di riconoscere e tutelare tali aree chiave. Queste zone potrebbero rappresentare l’ultimo rifugio per molte specie endemiche del Mediterraneo. Questo è particolarmente importante nel Mediterraneo orientale, il settore più caldo del bacino, dove si è documentato un grave collasso della biodiversità nativa.

La scoperta di questa zona rifugio in un’area fortemente colpita cambia la prospettiva sul futuro. Proteggere questi ambienti significa guadagnare tempo prezioso per la conservazione delle specie e per l’adattamento degli ecosistemi ai cambiamenti in corso.