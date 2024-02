Loana Vatiero, la sorella di Perla spara a zero su Beatrice Luzzi

In queste ore Loana Vatiero, sorella di Perla del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al portale LiberoQuotidiano. Fra gli argomenti affrontati il tema Mirko Brunetti e ovviamente Beatrice Luzzi, l’antagonista – nel reality – di sua sorella.

“Per Mirko e Perla fuori sarà tutto diverso secondo me. Penso che farà bene ad entrambi avere finalmente un confronto senza telecamere, avranno tanto da dirsi e sicuramente sarà difficile toccare tasti passati, anche se vedo entrambi molto consapevoli di quello che è successo. Se torneranno insieme? Me lo sono chiesta tante volte, non saprei rispondere. Oggi sono due persone diverse, mature, vivrebbero il rapporto in maniera differente. Io ho sempre sostenuto mia sorella in tutte le sue scelte; se sono felici insieme, lo sono anch’io!”.

E ancora:

“Penso che tra Mirko e Perla ci sia un legame profondo che ancora non è svanito. Durante i 15 giorni che hanno vissuto insieme nella casa, ho rivisto il Mirko che conoscevo. Mirko è un ragazzo molto buono, empatico e premuroso, per me era come un fratello. Eravamo molto legati e gli vorrò sempre bene. Fuori dalla casa non ho condiviso il suo atteggiamento contro Giuseppe, più che altro perché, conoscendo Perla, so per certo che tra lei e Giuseppe sia nata soltanto una bellissima amicizia, non ho visto nulla di malizioso. Mirko si sta esponendo pian piano nei confronti di Perla, lo apprezzo… però ripeto, per definire il loro rapporto dovranno aspettare la fine di questa esperienza”.

Loana Vatiero: “Beatrice Luzzi è una gran provocatrice”

Loana Vatiero, citando Beatrice Luzzi, ha poi aggiunto:

“Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta. Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti. Da gran provocatrice ha cercato di metterla in difficoltà per far sì che reagisse. Ha iniziato già dalla prima settimana che Perla è entrata in casa, quando le ha detto che stava con Mirko per convenienza economica. Era una cosa già studiata secondo me. Non puoi giudicare o sparare a zero su una persona che neanche conosci. Perla ha sempre tenuto molto bene il confronto, nonostante la sua giovane età. Quindi, sono fiera di lei!”.

E sulla finale: “Secondo me in finale andranno Beatrice, Grecia, Perla, Giuseppe, Paolo e Vittorio. Non ti nascondo che vorrei vincesse mia sorella, non sono ipocrita“.