Lo YouTuber, streamer e content creator Logan Paul ha partecipato come lottatore alla serata di apertura di Wrestlemania 38, in coppia con The Miz. I due si sono scontrati con Rey e Dominik Mysterio in un Tag Team e hanno vinto. Paul è entrato nell’arena indossando al collo una carta rarissima del gioco di carte Pokémon, al momento la più rara e costosa del mondo: si tratta di una Pikachu Illustrator di grado 10 dal valore di 5,275 milioni di dollari, ottenuta con una compravendita a Dubai lo scorso luglio, scambiando una carta dello stesso tipo ma di grado 9 e aggiungendo 4 milioni. Ne esistono solamente 39 in tutto il mondo, e sono state create nel 1998 come premio per un contest di illustrazione in Giappone. Una rivincita per Logan Paul, che all’inizio dell’anno è stato al centro di news e commenti da parte dei fan per aver dichiarato di essere stato truffato in un altro acquisto di carte rare: dopo aver speso 3,5 milioni di dollari, ha scoperto che al posto di 11 rarissime confezioni di carte Pokémon del 1999 gli erano state inviate delle carte dei G.I. Joe senza alcun valore. Nel frattempo, lo YouTuber ha intrapreso una vera e propria carriera nel wrestling professionista: nel corso dell’anno verrà inserito come personaggio giocabile in WWE 2K22 grazie a un DLC a pagamento.