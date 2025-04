Lo yaguarondi, uno dei felini più misteriosi del Sud America

La liberazione di uno yaguarondi, una giovane femmina di felino rara e misteriosa del Sud America, è stata recentemente documentata in Brasile. Questo animale, noto per la sua schivanza verso gli esseri umani, è stato dotato di un collare GPS per consentirne il monitoraggio da parte dei ricercatori. Il video della liberazione è stato condiviso sui social media dall’IBAMA, l’istituto brasiliano per la tutela dell’ambiente, offrendo rare immagini di una specie poco conosciuta. Lo yaguarondi (Herpailurus yagouaroundi), chiamato anche gato-mourisco, è leggermente più grande di un gatto e ha caratteristiche fisiche che lo rendono unico, come le orecchie tonde e la lunga coda.

La giovane femmina, di circa due anni e mezzo, era stata trovata in condizioni precarie a causa di un incidente con un veicolo. Trasportata al Centro di Triagem de Animais Silvestres di Seropédica, è stata curata e preparata per la liberazione, che è avvenuta in una riserva naturale della Foresta Atlantica. Questo bioma è fondamentale per la biodiversità e ospita altri felini come puma e margay.

Il collare GPS durerà circa sei mesi e permetterà ai biologi di raccogliere dati sulle abitudini di vita dell’animale, comprese le minacce che affronta, come la perdita dell’habitat e il bracconaggio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la comprensione e la conservazione dello yaguarondi, una specie in serio pericolo a causa dei cambiamenti ambientali globali.