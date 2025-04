“Lo vedremo proprio lì” Francesco Totti pronto a partecipare al famosissimo programma TV: dove lo vedremo presto

Francesco Totti sarà il superospite della prima puntata di “Sognando Ballando con le stelle”, un programma di Rai1 che celebra i vent’anni di “Ballando con le stelle” e cerca nuovi talenti. Dopo una recente apparizione in Russia, l’ex calciatore si prepara per un debutto televisivo diverso, incentrato sull’intrattenimento. Milly Carlucci ha invitato Totti a partecipare come ospite speciale della trasmissione, che andrà in onda venerdì 9 maggio in prima serata.

La scelta di Totti, un personaggio molto amato, ha lo scopo di attrarre l’attenzione del pubblico e dei media. Anche se non si esibirà in danza, parteciperà a un’intervista in studio, supportata da immagini e aneddoti della sua carriera. Il suo compenso sarà commisurato al prestigio del suo nome, segno dell’importanza della sua presenza.

Milly Carlucci ha sempre cercato di combinare intrattenimento e richiamo popolare, mescolando sportivi, attori e cantanti nel suo format. Con Totti, si intende celebrare i successi di due decenni di televisione e sperimentare nuove idee e linguaggi per la prossima stagione. Il programma, infatti, avrà anche l’obiettivo di scoprire nuovi talenti, offrendo una piattaforma a giovani ballerini e ballerine, con la selezione di un nuovo maestro o maestra di ballo per la prossima edizione di “Ballando con le stelle”.

In sintesi, la presenza di Totti segna l’inizio di una strategia ben pianificata per coinvolgere il pubblico, preparandosi a nuove sorprese e a un’illuminante edizione primaverile del sabato sera su Rai1.