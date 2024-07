Lo trascinano in strada legandolo ad una vettura nel traffico

Tra le strade delle capitali italiane si possono spesso vedere spettacoli tra i meno consoni ma uno su tutti, messo in scena tra le via di Marano di Napoli ha colpito particolarmente e non di certo in maniera positiva.

Il protagonista della storia è un cavallo, come spesso accade in questo periodo quando il caldo asfissiante denota più del solito le sofferenze di questi animali utilizzati per trainare carrozze con a bordo turisti. Capita troppo spesso che animali portati allo stremo collassino a terra ma in questo caso specifico l’animale non era trainante ma “trainato” da un’auto che lo costringeva ad avanzare con passo veloce senza possibilità di fermarsi se fosse stanco. Una scena che non poteva passare inosservata e che ha risuonato addirittura in parlamento.

Legano il cavallo alla propria auto e lo portano al trotto per la città: Cittadini indignati chiedono giustizia

Troppo di rado in effetti si ottiene giustizia per quel che riguarda gli animali sfruttati e tra questi i cavalli sono senza dubbio quelli che pagano il prezzo maggiore. L’animale in questo caso è comparso in un video girato da un cittadino e fatto poi arrivare proprio nelle mani del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. È stato proprio il deputato a rendere virale il video nella quale si vede un cavallo trainato da una macchina mentre un uomo seduto dietro il bagagliaio aperto ne tiene le redini.

Una siparietto che per molti potrebbe sembrare simpatico ma che in verità non lo è, in primis per l’animale che in questa condizione è esposto ad una fatica ed uno stress considerevole, soprattutto considerando il caldo in città di questi giorni, ma anche per quel che riguarda la sicurezza stradale che con tale condotta è venuta certamente meno.

Lo sdegno per non pare terminato con la semplice divulgazione del video, l’onorevole ha infatti avvisato le autorità che adesso stanno risalendo ai colpevoli che potrebbero dover rispondere di maltrattamento di animali e guida pericolosa. La verità però è che maltrattamenti anche ben più profondi sono spesso portati avanti ogni giorno sotto gli occhi di tutti senza che nessuno faccia nulla, le nuove normative introdotte faticano nel farci progredire ed intanto chi ne paga le conseguenze restano i cavalli, stremati, che continuano a vivere il loro inferno per il mero divertimento di qualcuno ed il guadagno di qualcun altro.